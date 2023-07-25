Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Давид Шарп. За його словами, просування на південному фланзі Бахмутського напрямку, куди входять і Андріївка, і Курдюмівка, і Кліщіївка відкривають для українських військових нові можливості.

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Успіхи на цьому напрямку дозволяють здобути значно зручніші позиції, покращити контроль над дорогами. Також це створює передумови для подальших дій з оточення Бахмута.

Це дає нові передумови для більш успішних дій з оточення Бахмута, вогневого контролю за містом та подальшого просування. Також надзвичайно важливими були попередні успіхи, коли вдалося зайняти висоти під Кліщіївкою,

– зауважив Шарп.

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Це – тактичний успіх, але він все одно важливий

Як наголосив Шарп, просування поблизу Бахмута не можна назвати оперативним успіхом. Поки що це тактичні дії на локальній ділянці фронту. Але вони поступово відкривають можливості для подальшого просування.

Вклинювання в оборону противника в багатьох випадках створює додаткові передумови, щоб просування було й на інших майданчиках. Якщо йде просування в районі Андріївки, то вже йде більша загроза окупантам в Кліщіївці тощо,

– зазначив Шарп.

Успіхи ЗСУ на фронті: коротко