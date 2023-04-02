Неумеренные потери врага не останавливают, – Минобороны о "напряженной ситуации" в Бахмуте

По состоянию на вечер 2 апреля ситуация в Бахмуте остается очень напряженной. Оккупанты предпринимают попытки задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональные подразделения десантников.

Украинские защитники сейчас находятся в сложных условиях. Но они продолжают удерживать оборону Бахмута.

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Какая ситуация в Бахмуте

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, непомерные высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально.

Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника. Но каждое наше военное решение и каждый шаг является взвешенным. Командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте,

– отметила Маляр.

Она подчеркнула, что реагирование на текущую ситуацию в Бахмуте осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности.

"Доверяем нашим военным", – добавила заместитель министра обороны.

Генштаб о боевых действиях в Бахмуте

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что враг сосредотачивает основные силы на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отбивают многочисленные атаки врага.

В течение суток захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области, а также обстреляли:

Васюковку,

Орехово-Васильевку,

Григоровку,

Богдановку,

Бахмут,

Ивановское,

Часов Яр,

Нью-Йорк.

Изменят ли оккупанты тактику возле Бахмута

Недавно спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что сейчас количество обстрелов по нашим Силам обороны в Бахмуте несколько уменьшилось. Причиной могут быть погодные условия и попытки врага перегруппироваться после значительных потерь.

По словам Череватого, у россиян будет возможность существенно изменить тактику возле Бахмута, учитывая, что у них есть командиры младшего и среднего звена, генералитет и обученные резервы.