Неумеренные потери врага не останавливают, – Минобороны о "напряженной ситуации" в Бахмуте
Источник:Анна Маляр
По состоянию на вечер 2 апреля ситуация в Бахмуте остается очень напряженной. Оккупанты предпринимают попытки задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональные подразделения десантников.
Украинские защитники сейчас находятся в сложных условиях. Но они продолжают удерживать оборону Бахмута.
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Какая ситуация в Бахмуте
Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, непомерные высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально.
Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника. Но каждое наше военное решение и каждый шаг является взвешенным. Командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" работает в зоне боевых действий и полностью владеет оперативной ситуацией на месте,
– отметила Маляр.
Она подчеркнула, что реагирование на текущую ситуацию в Бахмуте осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности.
"Доверяем нашим военным", – добавила заместитель министра обороны.
Генштаб о боевых действиях в Бахмуте
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что враг сосредотачивает основные силы на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать Бахмут. Однако наши защитники мужественно удерживают город, отбивают многочисленные атаки врага.
В течение суток захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области, а также обстреляли:
- Васюковку,
- Орехово-Васильевку,
- Григоровку,
- Богдановку,
- Бахмут,
- Ивановское,
- Часов Яр,
- Нью-Йорк.
Изменят ли оккупанты тактику возле Бахмута
Недавно спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что сейчас количество обстрелов по нашим Силам обороны в Бахмуте несколько уменьшилось. Причиной могут быть погодные условия и попытки врага перегруппироваться после значительных потерь.
По словам Череватого, у россиян будет возможность существенно изменить тактику возле Бахмута, учитывая, что у них есть командиры младшего и среднего звена, генералитет и обученные резервы.