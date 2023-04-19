Россияне ищут слабые места возле Бахмута, – Жданов

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. Для этого туда взимают дополнительные подразделения и ресурсы. Впрочем, россияне не могут в течение нескольких дней давить на одном направлении.

Об этом в своем блоге рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Канал. По его словам, для снижения интенсивности атак врага, украинские военные уничтожают склады БК россиян.

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Сосредоточение ресурсов в Бахмуте

Самые сложные бои продолжаются в Бахмуте. Российские оккупанты стягивают туда свои резервы и ресурсы. В частности, 18 апреля разведка Великобритании заявила, что Россия опрокидывает дополнительные подразделения из района Донецка на Бахмутское направление.

Россияне не могут в течение нескольких дней давить на одном направлении. Они находятся в поисках слабых мест. Так, в районе Ивановского и Предтечиного враг провел безуспешные наступательные действия,

– рассказал Олег Жданов.

Россияне там пытались атаковать украинские позиции, но это не было безрезультатно. Продолжаются городские бои в Бахмуте. Оккупанты уменьшили давление в центре города, но существенно увеличили давление с Ягодного на Хромово, и вблизи Аллеи Роз, где у захватчиков есть определенные успехи.

Олег Жданов о ситуации в Бахмуте: смотреть видео

Натиск россиян уменьшился

Авдеевка, Марьинка и Шахтерское Донецкой области можно условно объединить в одно направление, потому что там большей частью ведутся бои к западу от Новобахмутовки, в самой Марьинке и близ Угледара.

"Больше активных боевых действий противник не проводит. Атакует наши позиции в этих трёх населенных пунктах. Но скажу, что атакующий натиск гораздо ниже, чем в Бахмуте", – подчеркнул военный эксперт.

Были также безрезультатные попытки противника улучшить позиции у Белогоровки в Луганской области.

Уничтожение складов БК

У железнодорожной дороги также продолжаются боевые столкновения. Но там у врага нет успеха. А в районе Клещиевки наши артиллеристы методически "выпиливают" склады боеприпасов россиян.

Сейчас работает наша разведка, основное внимание сосредотачиваясь на складах БК. Где только обнаруживаются склады боекомплектов в Бахмуте, туда сразу наносят удары, причем всеми возможными видами огневого поражения. В частности дронами ВОГ и артиллерией,

– отметил военный эксперт.

По мнению Жданова, сейчас ВСУ сконцентрируются на лишении оккупантов боеприпасов. Ведь чем меньше у них запасов – тем слабее проводятся боевые действия.

Ситуация на фронте: главное по возведению Генштаба

За прошедшие сутки 18 апреля на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях подразделения Сил обороны Украины отбили свыше 60 атак противника.