Про це у своєму блозі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. За його словами, для зниження інтенсивності атак ворога, українські військові знищують склади БК росіян.

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Зосередження ресурсів у Бахмуті

Найскладніші бої тривають у Бахмуті. Російські окупанти стягують туди свої резерви та ресурси. Зокрема, 18 квітня розвідка Великої Британії заявила, що Росія перекидає додаткові підрозділи з району Донецька на Бахмутський напрямок.

Росіяни не можуть протягом кількох днів тиснути на одному напрямку. Вони перебувають у пошуках слабкого місця. Так, в районі Іванівського та Предтечиного ворог провів безуспішні наступальні дії,

– розповів Олег Жданов.

Росіяни намагались там атакувати українські позиції, але це не було безрезультатно. Тривають міські бої у Бахмуті. Окупанти зменшили тиск в центрі міста, але суттєво збільшили тиск з Ягідного на Хромове, та поблизу Алеї Троянд, де в загарбників є певні успіхи.

Олег Жданов про ситуацію в Бахмуті: дивитись відео

Натиск росіян зменшився

Авдіївка, Мар'їнка та Шахтарське Донецької області можна умовно об'єднати в один напрямок, тому що там здебільшого точаться бої на захід від Новобахмутівки, в самій Мар'їнці та поблизу Вугледару.

"Більше активних бойових дій противник не проводить. Атакує наші позиції в цих трьох населених пунктах. Але скажу, що атакувальний натиск набагато нижчий ніж в Бахмуті", – наголосив військовий експерт.

Були також безрезультатні спроби противника покращити позиції біля Білогорівки у Луганській області.

Знищення складів БК

Біля залізничної дороги також тривають бойові зіткнення. Але там у ворога немає успіху. А в районі Кліщіївки наші артилеристи методично "випилюють" склади боєприпасів росіян.

Зараз працює наша розвідка, основну увагу зосереджуючи на складах БК. Де тільки виявляються склади боєкомплектів у Бахмуті, туди зразу завдають ударів, при чому всіма можливими видами вогневого ураження. Зокрема дронами ВОГ та артилерією,

– зазначив військовий експерт.

На думку Жданова, зараз ЗСУ концентруються на позбавленні окупантів боєприпасів. Адже що менше у них запасів – то слабше проводяться бойові дії.

Ситуація на фронті: головне зі зведення Генштабу

​Протягом минулої доби 18 квітня на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках підрозділи Сил оборони України відбили понад 60 атак противника.