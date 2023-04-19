Про це у своєму блозі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. За його словами, для зниження інтенсивності атак ворога, українські військові знищують склади БК росіян.
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Зосередження ресурсів у Бахмуті
Найскладніші бої тривають у Бахмуті. Російські окупанти стягують туди свої резерви та ресурси. Зокрема, 18 квітня розвідка Великої Британії заявила, що Росія перекидає додаткові підрозділи з району Донецька на Бахмутський напрямок.
Росіяни не можуть протягом кількох днів тиснути на одному напрямку. Вони перебувають у пошуках слабкого місця. Так, в районі Іванівського та Предтечиного ворог провів безуспішні наступальні дії,
– розповів Олег Жданов.
Росіяни намагались там атакувати українські позиції, але це не було безрезультатно. Тривають міські бої у Бахмуті. Окупанти зменшили тиск в центрі міста, але суттєво збільшили тиск з Ягідного на Хромове, та поблизу Алеї Троянд, де в загарбників є певні успіхи.
Олег Жданов про ситуацію в Бахмуті: дивитись відео
Натиск росіян зменшився
Авдіївка, Мар'їнка та Шахтарське Донецької області можна умовно об'єднати в один напрямок, тому що там здебільшого точаться бої на захід від Новобахмутівки, в самій Мар'їнці та поблизу Вугледару.
"Більше активних бойових дій противник не проводить. Атакує наші позиції в цих трьох населених пунктах. Але скажу, що атакувальний натиск набагато нижчий ніж в Бахмуті", – наголосив військовий експерт.
Були також безрезультатні спроби противника покращити позиції біля Білогорівки у Луганській області.
Знищення складів БК
Біля залізничної дороги також тривають бойові зіткнення. Але там у ворога немає успіху. А в районі Кліщіївки наші артилеристи методично "випилюють" склади боєприпасів росіян.
Зараз працює наша розвідка, основну увагу зосереджуючи на складах БК. Де тільки виявляються склади боєкомплектів у Бахмуті, туди зразу завдають ударів, при чому всіма можливими видами вогневого ураження. Зокрема дронами ВОГ та артилерією,
– зазначив військовий експерт.
На думку Жданова, зараз ЗСУ концентруються на позбавленні окупантів боєприпасів. Адже що менше у них запасів – то слабше проводяться бойові дії.
Ситуація на фронті: головне зі зведення Генштабу
Протягом минулої доби 18 квітня на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках підрозділи Сил оборони України відбили понад 60 атак противника.
- На Куп'янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.
- На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Григорівка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне – Донецької.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Водночас наші захисники відбили наступ противника в напрямку населеного пункту Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Невельське. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
- На Мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка.
- На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області.