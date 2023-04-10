Враг перешел к "сирийской" тактике, – Сырский о ситуации в Бахмуте

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении. Он заявил, что бои носят жесткий характер с обеих сторон.

Сырский заслушал командиров воинских частей и группировок по поводу хода обороны и проблемных вопросов. Напомним, что накануне Сергей Череватый рассказал, какое моральное состояние россиян в Бахмуте.

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Какая ситуация в Бахмуте

По словам Сырского, бои в Бахмуте носят жесткий характер с обеих сторон. Российские террористы перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Враг уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.

Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая,

– отметил Сырский.

Кстати, на Бахмутском направлении Сырский принял оперативные решения и поставил задачи. Он встретился с личным составом бригад Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск, территориальной обороны и отметил лучших бойцов наградами, ценными подарками и денежными премиями.

"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения", – подчеркнул Сырский.

Сырский побывал на Бахмутском направлении / фото Military Media Center

Кстати, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в тяжелых боях наши воины продолжают держать Бахмут.

"Крепость Бахмут – это Украина. Слава каждому, кто сражается с российскими террористами на Востоке и других направлениях", – написал он.

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