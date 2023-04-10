Враг перешел к "сирийской" тактике, – Сырский о ситуации в Бахмуте
Источник:Military Media Center
Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении. Он заявил, что бои носят жесткий характер с обеих сторон.
Сырский заслушал командиров воинских частей и группировок по поводу хода обороны и проблемных вопросов. Напомним, что накануне Сергей Череватый рассказал, какое моральное состояние россиян в Бахмуте.
К теме Началась другая тактика, – военный ВСУ сказал, какой тип наступления на Бахмут применяют россияне
Какая ситуация в Бахмуте
По словам Сырского, бои в Бахмуте носят жесткий характер с обеих сторон. Российские террористы перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Враг уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.
Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая,
– отметил Сырский.
Кстати, на Бахмутском направлении Сырский принял оперативные решения и поставил задачи. Он встретился с личным составом бригад Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск, территориальной обороны и отметил лучших бойцов наградами, ценными подарками и денежными премиями.
"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения", – подчеркнул Сырский.
Сырский побывал на Бахмутском направлении / фото Military Media Center
Кстати, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в тяжелых боях наши воины продолжают держать Бахмут.
"Крепость Бахмут – это Украина. Слава каждому, кто сражается с российскими террористами на Востоке и других направлениях", – написал он.
ВСУ продолжают держать Бахмут: смотрите видео
Что происходит в Бахмуте: последние новости
- В Бахмуте участились ночные авианалеты. Россияне бросают до 60 человек на одну многоэтажку. Это кажется им настоящим успехом, но ради него они кладут тысячи своих воинов. Потом ВСУ все равно их выбивают.
- Сергей Череватый сообщал, что в Бахмуте идут уличные бои – это сейчас самая горячая точка Украины. Ситуация достаточно сложная, но контролируемая. ВСУ пытаются выбить врага с позиций, которые он занял.
- Кстати, украинские войска контролируют в Бахмуте не менее 40% города. Враг сосредоточен на том, чтобы взять населенный пункт полностью, потому и собрал здесь самые большие силы.