Существенные достижения на Бахмутском направлении: военный рассказал об успехе ВСУ

Российские оккупанты пытаются противостоять Вооруженным Силам Украины на восточном фронте. Однако благодаря ежедневным усилиям сил обороны удается не только отражать атаки врага, но и продвигаться на сложнейших направлениях.

Россияне до сих пор обладают немалыми резервами как живой силы, так и техники. Но, несмотря на это, они не имеют больших успехов в наступательных действиях. А вот украинским военным есть чем похвастаться. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко.

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На Бахмутском направлении у Сил обороны есть существенные достижения. Вооруженные силы продвигаются вперед по флангам. Врага удалось вытеснить и выбить.

Когда я говорю выбить – значит буквально выбить. Выгрызается каждый метр нашей земли на господствующих высотах и ряде важных для нас плацдармов. Продвижения вперед ведутся ежедневно,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Какая тактика у россиян

Оккупанты пытаются на отрезках фронта, где Силы обороны производят ударно-штурмовые действия, концентрировать резерв с подготовленным составом.

Преимущественно на передней линии у них есть воины, хотя бы оружие в руках могут держать. Фиксируют там военных со "Шторм Z".

"Ими руководство российской оккупационной армии достаточно удачно пытается проводить разминирование. Живой силой, подразумевается, не считая их. Так или иначе, угрозу для Сил обороны они несут. Кое-где существенно", – отметил военный.

На передней линии также много мобилизованных, абсолютно не интересующих руководство. Уже во втором эшелоне стоят контрактники. Среди их функций – не дать убежать мобилизованным и представителям "Шторм Z".

Где Силы обороны продвигаются более активно, привлекают "элитные отряды". Там и десантники, и представители ФСБ и специальные снайперские группы, чтобы стабилизировать ситуацию. Противник сопротивляется как может, но под натиском Сил обороны, объективно удалось добиться существенных успехов,

– подчеркнул Федоренко.

В частности, украинские защитники фактически ежедневно поражают вражеские склады из БК. В этом помогает и разведка и артиллерийские средства.

Юрий Федоренко о ситуации на восточном фронте: смотрите видео

ВСУ уничтожают штурмовой потенциал врага

В целом на восточном фронте у русских оккупационных войск остается возможность совершать ударно-штурмовые действия. Преимущественно они давят на Марьинское и Авдеевское направления, пытаются штурмовать и на Сватовском и Лиманском направлении.

Но, несмотря на то, что у россиян есть резервы живой силы и техники, огневых средств, они не имеют успехов в наступательных действиях.

Силы обороны в ежедневной сложной круглосуточной борьбе удерживают существующие позиции. При этом противник терпит существенные потери. То есть Силы обороны уничтожают ударно-штурмовой потенциал противника,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Сейчас ведется системная работа по привлечению аэроразведочных компонентов, в частности БпЛА. Все для того, чтобы вести эффективную контрбатарейную борьбу.

Кроме того, сейчас на фронте часто применяют БПЛА ударного типа действия, как в дневное, так и в ночное время.

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