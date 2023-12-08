Командир подразделения TERRA Николай Волохов на позывной "Абдула" рассказал 24 Каналу курьезную историю, недавно случившуюся с его подразделением. По его словам, оккупанты все реже подъезжают на технике к линии столкновения.

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Как воины доставляют хлопот россиянам

Подразделение бойца отбросили технику оккупантов от линии разграничения. Украинские воины с помощью беспилотников создали предпосылки, по которым россияне боятся подъезжать на БТР. Если решаются – техника вместе с личным составом сразу превращается в пепел. Потому российские оккупационные войска высаживают пешие десанты довольно далеко от полосы столкновения.

Из забавного могу рассказать, что недавно оккупанты сварили или нашли себе "ракушку" в виде ванны. Под нее залезли восемь человек и так передвигались. Ликвидировать их, к сожалению, не удалось. Они, вероятно, полагают, что их спасла эта ванна. Однако на самом деле была плохая летательная погода и тяжело было работать FPV-дронами. Они пытаются во что бы то ни стало придумать, чтобы как-то продвигаться. Трудно, но держимся. Зимой вообще сложно воевать,

– подчеркнул "Абдула".

Раньше во время хорошей погоды украинские военные FPV-дронами контролировали ситуацию и корректировали артиллерию, тогда дела у оккупантов были плохими и им не удавалось подойти. Сейчас ситуация изменилась: во время непогоды россияне стали подходить большими группами, что создает проблемы для воинов. В то же время, захватчики устают, потому что идут к линии столкновения более 3 – 5 километров с десятками килограммов снаряжения.

Обратите внимание! Командир 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Артем Илюхин подчеркнул, что российские военные пытаются штурмовать с северной окраины Бахмута в направлении Временного Яра и пытаются выйти на населенные пункты Богдановка и Григорьевка.

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