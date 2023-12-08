Командир підрозділу TERRA Микола Волохов на позивний "Абдула" розповів 24 Каналу курйозну історію, яка недавно трапилася з його підрозділом. За його словами, окупанти дедалі рідше під'їжджають на техніці до лінії зіткнення.
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Як воїни завдають клопоту росіянам
Підрозділ бійця відкинули техніку окупантів від лінії розмежування. Українські воїни за допомогою безпілотників створили передумови, за яких росіяни бояться під'їжджати на БТР. Якщо наважуються – техніка разом з особовим складом одразу перетворюються на попіл. Тому російські окупаційні війська висаджують піші десанти на досить значних дистанціях від лінії зіткнення.
З кумедного можу розповісти, що нещодавно окупанти зварили чи знайшли таку собі "черепашку" у вигляді ванни. Під неї залізли восьмеро людей і так пересувалися. Вразити їх, на жаль, не вдалося. Вони, мабуть, гадають, що їх врятувала ця ванна. Проте насправді була погана літальна погода й важко було працювати FPV-дронами. Вони намагаються будь-що придумати, щоб якось просуватися. Важко, але тримаємося. Взимку взагалі складно воювати,
– наголосив "Абдула".
Раніше під час гарної погоди українські військові FPV-дронами контролювали ситуацію та коригували артилерію, тоді справи в окупантів були кепськими та їм не вдавалося підійти. Зараз ситуація змінилася: під час негоди росіяни стали більшими групами підходити, що створює проблеми для воїнів. Водночас, загарбники втомлюються, бо йдуть до лінії зіткнення понад 3 – 5 кілометрів з десятками кілограмів спорядження.
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Ситуація на Бахмутському напрямку: що відомо
- Військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний яр" Андрій Бабичев зазначив, що останні дні на Бахмутському напрямку ситуація стала важчою. Окупанти цілодобово завдають артилерійських ударів по ЗСУ просунулися до околиць Богданівки.
- На Бахмутському напрямку станом на 8 грудня українські військові відбили 24 атаки загарбників на околицях Богданівки, Кліщіївки, Іванівського та Андріївки, що в Донецькій області.
- Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
- Російські підрозділи перебувають у стані активних наступальних дій та атакують позиції Сил оборони. Окупанти перекинули на Бахмутський напрямок велику кількість резервів.