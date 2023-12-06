Про це 24 Каналу сказав офіцер ЗСУ і журналіст Тарас Березовець, коментуючи дві статті WP, опублікованих 4 грудня. За його словами, команда The Washington Post справді зробила велику роботу.

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"Вона становить важливість як документ епохи, за яким вивчатимуть українсько-російську війну. Журналістам вдалося відновити хронологію подій, які нам були невідомі. Зокрема, зустрічі й розмови, які відбувались в американському командуванні збройних сил, командуванні збройними силами НАТО, а також ті взаємодії та розмови, які точилися з українськими високопосадовцями", – зазначив Березовець.

У чому цінність матеріалу WP про наступ ЗСУ: дивіться відео 24 Каналу

Водночас неповне розуміння ситуації на російсько-українському фронті й спілкування з певним колом експертів і військових призвело до помилкових висновків.

У WP недооцінили важливість Бахмута й перемог у Чорному морі

Американські журналісти написали, що Бахмут потрібно було залишити й не витрачати на нього живу силу й боєкомплект.

Але насправді там вдалось утилізувати найкращі частини російських збройних сил, які тепер не можуть використати на інших ділянках фронту. Зокрема, захисники повністю знищили ПВК "Вагнера" й російські десантні частини.

Тому наступ, який обрало українське командування в напрямку Бердянська, Мелітополя і Бахмута, мав на меті не тільки вихід на певні кордони, а й знищення російських потуг – командних центрів, техніки та складів з боєкомплектом,

– наголосив Березовець.

Зверніть увагу! Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також вважає, що військові досягнення можна оцінювати завданими втратами противнику, а не лише квадратними кілометрами.

Крім того, журналісти WP недооцінили велику перемогу України в Чорному морі. Завдяки серії успішних ударів російський чорноморський флот був позбавлений своїх оперативних можливостей і зрештою залишив базу постійної дислокації в Севастополі. Ба більше, значною мірою були послаблені його можливості в запуску балістичних і крилатих ракет.

Зброї було замало

У матеріалі The Washington Post навели конкретні числа, які нам були невідомі. Зокрема, з посиланням на свої джерела у вищому військовому командуванні США, журналісти стверджують, що Україні було надано лише 15% систем для розмінування.

Але американські генерали наполягали, що цього було достатньо, щоб прорвати російські оборонні порядки, інженерні поля, які ворог будував протягом кількох місяців на південному напрямку.

Тепер ми розуміємо, що це було фізично неможливо, тому що були відсутні цілі компоненти проведення цієї операції, передбачені як обов'язкові елементи наступальної операції згідно з нормативними документами НАТО,

– констатував Березовець.

Так, Україні не передали авіацію – ні винищувачів F-16, ні ударних гелікоптерів. Було недостатньо систем розмінування й бронетехніки.

Крім того, було замало часу, щоб підготувати потрібні кадри для користування цією технікою. Водночас західні радники постійно підганяли військово-політичне керівництво України і хотіли, щоб цей наступ почався ще раніше – у квітні, коли ми були ще менш готові.

Тому помилок було припущено з обох боків – і з українського боку, але ще більше з боку союзників, які недооцінили спроможність Росії відновлюватись,

– підсумував Березовець.

Партнери вважали, що після поразки в Херсонській та Харківській областях росіяни втратили можливість до проведення серйозних оборонних і наступальних операцій. Як виявилось, ворог також вчиться.