Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї бригади Юрій Федоренко. Він переконаний, що українські оператори безпілотників здатні досягати паритету із агресором завдяки ефективному використанню своїх засобів ураження.

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Чи мають окупанти перевагу у FPV-дронах

Росія має більшу економіку та більшу кількість населення, аніж Україна. Відповідно, в неї є більше ресурсів на придбання комплектуючих та виробництво FPV-дронів. Втім, за словами Федоренка, за останні 7 місяців кількість вироблених в Україні FPV-дронів суттєво зросла.

Перед нами стоять дуже серйозні виклики через потужну лінію зіткнення, що простягається на майже 1200 кілометрів. Тому цих засобів (FPV-дронів – 24 Канал) потрібно мати якомога більше,

– наголосив Федоренко.

Для того, щоб стимулювати виробництво цих дронів, Україна впровадила цілу низку державних програм. Вони допомагають приватним підприємствам масштабувати своє виробництво.

Зверніть увагу! Раніше Юрій Федоренко зазначав, що його підрозділ використовує близько 20 FPV-дронів на день. Також за оцінкою Марії Берлінської, в українському війську є близько 2000 спеціалістів, що готові використовувати ці засобів ураження. Відповідно, вона зазначає, що для виконання усіх необхідних завдань Сил оборони могли б використовувати приблизно 10 тисяч FPV-дронів на день. Поки що Україна спроможна виготовляти лише кількадесят тисяч одиниць цієї зброї на місяць, що є суттєвим прогресом порівняно з першою половиною 2023 року.

"Держава рухається у правильному напрямку, але станом на зараз вкрай важливою є й підтримка української нацією (зборів на закупівлю БпЛА – 24 Канал). На поточний момент ми маємо меншу кількість засобів, але навіть (у таких умовах – 24 Канал) нам подекуди вдається забезпечувати паритет і бути більш ефективними, аніж ворог", – поділився командир роти БпАК.

Юрій Федоренко про забезпеченість Сил оборони FPV-дронами: дивіться відео

Використання FPV-дронів у війні проти Росії