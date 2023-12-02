Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й бригады Юрий Федоренко. Он убежден, что украинские операторы беспилотников способны добиваться паритета с агрессором благодаря эффективному использованию своих средств поражения.
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Имеют ли оккупанты преимущество в FPV-дронах
Россия имеет большую экономику и больше населения, чем Украина. Соответственно, у нее есть больше ресурсов на приобретение комплектующих и производство FPV-дронов. Впрочем, по словам Федоренко, за последние 7 месяцев количество производимых в Украине FPV-дронов существенно выросло.
Перед нами стоят очень серьезные вызовы из-за мощной линии столкновения, простирающейся на почти 1200 километров. Поэтому этих средств (FPV-дронов – 24 Канал) нужно иметь как можно больше,
– подчеркнул Федоренко.
Для того чтобы стимулировать производство этих дронов, Украина внедрила целый ряд государственных программ. Они помогают частным компаниям масштабировать объем изготовления БпЛА.
"Государство двигается в правильном направлении, но по состоянию на сегодняшний день крайне важна и поддержка украинской нацией (сборов на закупку БпЛА – 24 Канал). На текущий момент у нас меньше средств, но даже (в таких условиях – 24 Канал) нам кое-где удается обеспечивать паритет и быть более эффективными, чем враг", – поделился командир роты БПАК.
Юрий Федоренко об обеспеченности Сил обороны FPV-дронами: смотрите видео
Использование FPV-дронов в войне против России
- В январе 2023 года Валерий Залужный принял решение о создании рот ударных беспилотников на уровне отдельных бригад. Благодаря этому определенные бригады получили дополнительные способы поражения для противодействия врагу.
- За последний год ведения войны FPV-дроны отлично себя продемонстрировали при отражении массированных атак противника. В частности, во время боев за Бахмут спецподразделения СБУ удалось уничтожить 79 единиц вражеской техники всего за несколько "выходов". Аналогичной была ситуация и в начале штурма Авдеевки оккупантами.
- Оптическим прогнозом по возможностям украинского производства дронов недавно поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его оценке, на дистанции Украина может обойти Россию благодаря большому количеству частных инициатив и помощи им инвестициями и дерегуляцией.