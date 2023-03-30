Бойня для россиян: генерал США Милли рассказал, сколько вагнеровцев воюет в районе Бахмута

Даже, несмотря на колоссальные потери, россияне не оставляют попыток захватить город-крепость. Движущей силой врага остаются наемники и зеки из ЧВК "Вагнера".

Россияне несут огромные потери в Бахмуте, подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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Битва за Бахмут – бойня для россиян

В восточноукраинском городе Бахмут воюют примерно 6000 наемников группы "Вагнера",

– заявил Марк Милли.

Также он добавил, что вагнеровцы понесут огромные потери в районе Бахмута. "Украинцы наносят этим ребятам (из ЧВК "Вагнера" – 24 Канал) много смертей и разрушений", – подчеркнул американский генерал. Марк Милли назвал битву за Бахмут бойней для россиян.

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В Минобороны описали масштабы потерь России в Бахмуте

Алексей Резников рассказал, что оккупанты начали атаковать Бахмут еще в мае 2022-го. В настоящее время захватчики продолжают это делать, впрочем, без значительных результатов.

Министр обороны отметил, что на этом участке украинские воины снизили российский наступательный потенциал. Он подчеркнул, что это поможет нашим войскам удерживать линию фронта стабильной и даст время подготовиться к контрнаступлению.

Также Резников сказал, что оккупанты устали и понесли очень большие потери. "Обычно они теряют по меньшей мере 500 солдат ежедневно. Убитыми и ранеными. Это значит, что каждый день приближает нашу победу и их поражение", – подытожил глава Минобороны.