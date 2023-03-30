Росіяни зазнають величезних втрат у Бахмуті, наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

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Битва за Бахмут – бійня для росіян

У східноукраїнському місті Бахмут воюють приблизно 6000 найманців групи "Вагнера",

– заявив Марк Міллі.

Також він додав, що вагнерівці зазнають величезних втрат в районі Бахмута. "Українці завдають цим хлопцям (з ПВК "Вагнера" – 24 Канал) багато смертей і руйнувань", – наголосив американський генерал. Марк Міллі назвав битву за Бахмут бійнею для росіян.

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У Міноборони описали масштаби втрат Росії в Бахмуті

Олексій Резніков розповів, що окупанти почали атакувати Бахмут ще у травні 2022-го. Наразі загарбники продовжують це робити, втім, без будь-яких значних результатів.

Міністр оборони зазначив, що на цій ділянці українські воїни зменшили російський наступальний потенціал. Наголосив, що це допоможе нашим військам утримувати лінію фронту стабільною і дасть час підготуватися до контрнаступу.

Також Резніков зазначив, що окупанти втомилися та зазнали дуже великих втрат. "Зазвичай вони втрачають щонайменше 500 солдатів щодня. Вбитими та пораненими. Це означає, що кожен день наближає нашу перемогу і їхню поразку", – підсумував глава Міноборони.