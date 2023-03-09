Бахмут сражается, Россия там "стачивает зубы", – лейтенант ВСУ о боях за город
Ситуация на Бахмутском направлении очень сложная. Враг пытается взять город в окружение и обрезать пути сообщения.
оккупанты накрывают по всему – разными типами РСЗО, массированно бьет артиллерией, АГС и СПГ. Каким-либо образом они пытаются разрушить то, что осталось от города, и приближенные населенные пункты. Об этом 24 Канала сказал лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон.
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Их бьют, а они лезут
Россияне несут бешеные потери на Бахмутском направлении. Каждый день у них сотни погибших и раненых. По словам лейтенанта, российские захватчики совершенно не меняют тактику: сначала они массированно кроют артой, затем посылают солдат на штурм. Первый эшелон – отделение смертников.
"У них по три белые повязки. Это свидетельствует о том, что они больны – СПИД, гепатит, сифилис. Это самая низкая каста", – отметил Конон. Они не подлежат эвакуации. Если они выживают, хотя это маловероятно, их не спасают. Идущие во втором эшелоне просто добивают их.
Это тактика обрушения живой силой. И психологическое давление, ведь наши ребята 24 часа в сутки отбивают атаку врага. Постоянно делать это для нас и морально, и физически сложно,
– отметил лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины.
К сожалению, резерв живой силы у оккупантов огромен. Ситуация с советскими артиллерийскими снарядами аналогична.
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"Сейчас под Бахмутом некий микс из вагнеровцев, "чмобиков" и штатных войск. Последних применяют для более серьезных задач", - утверждает защитник.
Российская армия очень странным образом разминирует территории. Лейтенант ВСУ рассказал, как это происходит: идет группа, одного бойца отправляют вперед, чтобы проверить территорию, он взрывается. На смену ему приводят пятеро, и все повторяется. Такой цикл у них непрерывный.
Здоровому человеку трудно понять и осознать, как можно таким образом чего-нибудь достичь. Это все мифические и эфемерные успехи. Они представляют это как огромные достижения, но это не так. Россияне на Бахмутском направлении стачивают зубы. Их кладут пачками, а оно лезет и лезет,
– говорит Конон.
Военнослужащий ВСУ констатировал: это закончится, когда мы победим.
"Бахмут бьется. К сожалению, мы также несем потери. Есть ребята, которые навсегда останутся в наших сердцах и памяти воинами, титанами, друзьями… Об этом больно говорить. Мы должны за них отомстить. Я даже не знаю, сколько мы должны убить россиян за одного нашего защитника", – подытожил Роман Конон.
Откуда и когда начнется контрнаступление
- Украинцы в ближайшее время ожидают контрнаступление ВСУ. Украинские воины смогут наступать, когда погода станет более сухой.
- По мнению Конона, контрнаступление начнется именно с Бахмута. Да, ВСУ очень сильно ударят по позициям окупантов и выгонят врага с территории Украины.
- "Я убежден, что наше наступление начнется с Бахмута. Это будет как точка опоры. Мы по ним очень сильно ударим, когда погода будет способствовать этому. Выбьем их, по меньшей мере, до границы", – заверил он.
- Конон отметил, что сейчас погодные условия сложны для ВСУ. На ночь воздух морозный, а днем – оттепель. Из-за грязи военным сложно передвигаться на автомобилях и тяжелой технике.
- Так же сложны условия и для россиян, подчеркнул лейтенант. Наступательный потенциал врага значительно ухудшился. "К счастью для нас, российская техника вязнет. По неподвижной цели попасть гораздо легче, чем попасть по цели, которая едет на скорости 40 - 50 километров в час. Это я о тяжелой технике. Конечно, автомобиль там может двигаться быстрее", - объяснил военный.