Россияне сами себя загнали в ловушку: какую роль в войне играет оборона Бахмута

В Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые и изнурительные бои. Противник не оставляет своих попыток закрыть кольцо и взять город-крепость в окружение.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, россияне не могут воплотить свои планы в жизнь.

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Ведь Силы обороны Украины дают мощный отпор противнику. По словам Мусиенко, украинское командование прорабатывает разные варианты относительно того, как дальше действовать на Бахмутском направлении.

Может быть 2–3 плана действий. От того, как будут дальше развиваться боевые действия, будет зависеть, какой именно план будет применен,

– рассказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что раскрывать планы ВСУ сейчас нельзя, чтобы не сообщать о них врагу.

ВСУ замедлили наступление врага под Бахмутом

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что ВСУ под Бахмутом сделали очень многое, чтобы замедлить продвижение противника.

Результаты этого мы видим, враг действительно замедлился по сравнению с тем, что было несколько дней назад. Однако оккупанты не прекращают наращивать свое огневое влияние и активность,

– сообщил Мусиенко.

Он добавил, что Силы обороны Украины пытаются нанести как можно больше потерь россиянам и одновременно – сохранить наших людей и технику.

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Оккупанты планировали, что Бахмут станет ловушкой для ВСУ

Военный эксперт рассказал, что враг планировал возле Бахмута устроить ловушку для украинских Сил обороны.

Такие планы у России появились после деоккупации правобережья Херсонской области осенью 2022 года. Тогда российское командование очень занервничало, что украинские войска пойдут дальше на Юг.

Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований Для России было бы катастрофой потерять сухопутный коридор в Крым. Поэтому оккупанты начали еще более активные боевые действия на Востоке Украины, в частности под Бахмутом. Россияне рассчитывали затянуть туда как можно больше наших сил и не давать нам готовиться к контрнаступательным действиям в будущем.

Однако расчеты российского военного командования полностью провалились.

Как атаки на Бахмут помешали "большому наступлению" России

По словам Мусиенко, ситуация обернулась против самих российских захватчиков.

Бахмут, который, по замыслу врага, должен был стать ловушкой для ВСУ, превратился в серьезную ловушку для самих российских войск. Они понесли под Бахмутом большие потери,

– подчеркнул военный эксперт.

Мусиенко объяснил, что когда говорят о масштабном наступлении России и около полумиллиона мобилизованных, то нужно понимать, что именно Бахмут выполнил огромную задачу по "оттягиванию" сил противника, уничтожению его позиций и замедлению наступательных действий.

ВСУ под Бахмутом выигрывают время для Украины

Россияне, зацепившись за Бахмут, теперь вынуждены посылать туда все большее количество своей живой силы. По словам военного эксперта, оборона города очень важна для общей ситуации на фронте.

Под Бахмутом ВСУ выигрывают время для подготовки наших сил и резервов, в том числе за границей. Также у нас есть время, чтобы получить натовские образцы техники, чтобы применить ее в будущем,

– сказал Мусиенко.

Он добавил, что в течение следующих месяцев станет очевидным, какую колоссальную роль играют украинские защитники под Бахмутом.

Что будет, если ВСУ отойдут от Бахмута

Однако нельзя исключать сценарий, что Вооруженные Силы Украины могут отойти от Бахмута.

Такой вариант тоже возможен. Ведь для нас самое важное – уберечь наших военных и технику. Но даже если мы отойдем от Бахмута, то враг натолкнется на новые укрепленные рубежи,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что украинские защитники и дальше будут отражать атаки врага, только с других позиций. Военный эксперт убежден, что в случае, если ВСУ покинут Бахмут, никакой катастрофы не произойдет.

Что происходит под Бахмутом: коротко