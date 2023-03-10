Бахмут – стратегический успех: у Зеленского рассказали, когда Украина пойдет в контрнаступление

Россияне месяцами пытаются захватить Бахмут, но у них ничего не выходит. Михаил Подоляк подчеркнул, что ВСУ удалось добиться стратегического успеха. И рассказал, когда мы пойдем в контрнаступление.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Россия сменила свою тактику. Теперь она не бомбит гражданские объекты в Бахмуте. В то же время она сосредоточена на прямых боевых действиях.

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Бросили на Бахмут все, что имели

В Бахмуте, по словам Подоляка, враг сосредоточил:

значительную часть своих подготовленных войск;

остатки профессиональной армии;

ЧВК "Вагнера", в том числе вербованных заключенных.

Поэтому перед нами стоит две задачи: максимально уменьшить их боеспособный личный состав и закрепиться в нескольких ключевых изнурительных боях, чтобы сорвать их наступление и сконцентрировать наши ресурсы в другом месте для весеннего контрнаступления. Поэтому на сегодня Бахмут полностью эффективен, даже перевыполняет свои ключевые задачи,

– подчеркнул он.

Когда начнется контрнаступление

Советник главы ОП подчеркнул, что активные наступательные действия врага будут продолжаться в течение двух месяцев. Они будут сосредоточены на Бахмутском, Угледарском, Лиманском и Соледарском направлениях.

"У Путина не так много вариантов. Именно поэтому он массово мобилизует людей, даже непрофессионалов. Но для него не столь важно количество людей, как наличие современного оружия. У каждой фазы войны есть своя математика", – отметил он.

Подоляк отметил, что не стоит называть Бахмут вторым Сталинградом. В то же время он отметил, что контрнаступление ВСУ начнется примерно через 2 месяца. А сам Бахмут он считает "стратегическим успехом даже в случае отступления".

Оккупанты не только бросают все свои силы на Бахмут, но и гибнут массово. Вспомним, сколько российских захватчиков было уничтожено с самого начала полномасштабного вторжения.

Вот уже более 156 тысяч "пакетов"