Несмотря на постоянные обстрелы в Бахмуте, до сих пор звучит музыка – трогательное видео

Оккупанты уже разрушили более 60% Бахмута. Но вопреки российским обстрелам в городе до сих пор раздается музыка.

В сети распространили видео, как украинский защитник играет на пианино в Бахмуте. От увиденного невозможно сдержать эмоции.

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На обнародованных кадрах наш воин играет на пианино. На фоне разбитое окно и постоянные звуки обстрелов.

Более 60% Бахмута разрушены, но там до сих пор раздается музыка. Несмотря на постоянные обстрелы. Выстоим,

– отметили в Министерстве культуры.

, что в начале декабря сеть буквально разразилась эмоциями от еще одного видео из Бахмута. Там в разбитой русскими церквина уцелевшем фортепиано сыграл украинский волонтер. Мощное видео можете посмотреть здесь

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