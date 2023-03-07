Россияне сами загнали себя в ловушку, – военный ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте
Ситуация в Бахмуте остается напряженной, но контролируемой. Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов, которые загнали себя в своеобразную ловушку.
Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ, эксперт по национальной безопасности Иван Варченко. По его словам, у украинцев есть разные сценарии развития событий. Очевидно, что рассматривают как варианты удержания города и контратак, так и ухода на подготовленные позиции.
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Россияне попали в ловушку
Как отметил Варченко, россияне оказались в определенной ловушке. У них есть только один сценарий.
У россиян один сценарий – фронтально атаковать, бросая в бой десятки тысяч бойцов и уничтожая их у стен Бахмута. Они сами загнали себя в ловушку. И даже при желании все равно нет возможности выйти. Ибо у них есть страх перед диктатором,
– отметил Варченко.
Что сейчас происходит в Бахмуте: смотрите видео
До Бахмута по-прежнему есть возможность поставлять продовольствие и боеприпасы. Хотя стоит понимать, что это сейчас делать не так и легко. В целом, украинские военные выполняют свою миссию в городе и перемалывают российских захватчиков.
Какая ситуация в Бахмуте: коротко
- 6 марта украинское военно-политическое руководство обсуждало ситуацию вокруг Бахмута. Это происходило на заседании Ставки Главнокомандующего.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считают, что нужно усиливать оборону Бахмута, а не отходить.
- Военный эксперт Роман Свитан также объяснил, почему Украине важно оборонять Бахмут.