В Бахмуте погиб командир одного из подразделений иностранных легионеров

В Бахмуте погиб 45-летний Михал Журек. Он был командир одного из подразделений добровольческого Интернационального легиона ВСУ.

Он был похоронен вблизи польского города Кемпно, в населенном пункте Бралине. Прощание прошло в пятницу, 14 апреля.

Смотрите также На фронте погиб призер ЧМ по тяжелой атлетике Игорь Дорошенко

Михала Журека похоронили с флагом Украины

На прощальную церемонию кроме родственников и близких погибшего также прибыли представители местных властей. Присутствовавшие украинские положили на гроб украинский флаг. Рядом стоял букет сине-желтых цветов.

Ксендз Роман Кшижаняк, который проводил церемонию, отметил, что поступки важны не для самого человека, а для окружающих. По его словам, Михал пожертвовал своей жизнью ради защиты другого человека.



В Бахмуте погиб командир Михал Журек / Фото PAP

У командира осталась жена. Она сказала, что еще в апреле 2022 года ее муж отправился в Украину. Он сказал, что будет бороться за свободу Украины и безопасность Польши. После возвращения на Родину хотел служить в Войске Польском.

Женщина призналась, что получила мало информации о смерти мужчины. Известно, что он получил тяжелое ранение в голову в Бахмуте в результате артиллерийских обстрелов. Герой скончался 25 марта в больнице в Днепре.

Что известно о Михаиле Журеке