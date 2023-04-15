В Бахмуте погиб командир одного из подразделений иностранных легионеров
Источник:PAP
В Бахмуте погиб 45-летний Михал Журек. Он был командир одного из подразделений добровольческого Интернационального легиона ВСУ.
Он был похоронен вблизи польского города Кемпно, в населенном пункте Бралине. Прощание прошло в пятницу, 14 апреля.
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Михала Журека похоронили с флагом Украины
На прощальную церемонию кроме родственников и близких погибшего также прибыли представители местных властей. Присутствовавшие украинские положили на гроб украинский флаг. Рядом стоял букет сине-желтых цветов.
Ксендз Роман Кшижаняк, который проводил церемонию, отметил, что поступки важны не для самого человека, а для окружающих. По его словам, Михал пожертвовал своей жизнью ради защиты другого человека.
В Бахмуте погиб командир Михал Журек / Фото PAP
У командира осталась жена. Она сказала, что еще в апреле 2022 года ее муж отправился в Украину. Он сказал, что будет бороться за свободу Украины и безопасность Польши. После возвращения на Родину хотел служить в Войске Польском.
Женщина призналась, что получила мало информации о смерти мужчины. Известно, что он получил тяжелое ранение в голову в Бахмуте в результате артиллерийских обстрелов. Герой скончался 25 марта в больнице в Днепре.
Что известно о Михаиле Журеке
- Он был командиром взвода добровольческого Интернационального легиона Вооруженных Сил Украины. Перед тем как пойти на войну, получил опыт в войсках территориальной обороны.
- Активно участвовал в обороне Бахмута. У мужчины осталось четверо детей от 12 до 18 лет.