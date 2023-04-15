Його поховали поблизу польського міста Кемпно, у населеному пункті Браліне. Прощання відбулося у п'ятницю, 14 квітня.
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Міхала Журека поховали з прапором України
На прощальну церемонію, окрім родичів і близьких загиблого, також прибули представники місцевої влади. Українці, які були присутні, поклали на труну український прапор. Поруч стояв букет синьо-жовтих квітів.
Ксьондз Роман Кшижаняк, який проводив церемонію, зазначив, що вчинки важливі не для самої людини, а для тих, хто її оточує. За його словами, Міхал пожертвував своїм життям заради захисту іншої людини.
У Бахмуті загинув командир Міхал Журек / Фото PAP
У командира залишилася дружина. Вона сказала, що ще у квітні 2022 року її чоловік вирушив в Україну. Він сказав, що боротиметься за свободу України та безпеку Польщі. Після повернення на Батьківщину хотів служити у Війську Польському.
Жінка зізналася, що отримала мало інформації щодо смерті чоловіка. Відомо, що він отримав тяжке поранення у голову в Бахмуті внаслідок артилерійського обстрілу. Герой помер 25 березня в лікарні у Дніпрі.
Що відомо про Міхала Журека
- Він був командиром взводу добровольчого Інтернаціонального легіону Збройних сил України. Перед тим, як піти на війну, отримав досвід у військах територіальної оборони.
- Брав активну участь в обороні Бахмута. У чоловіка залишилося четверо дітей віком від 12 до 18 років.