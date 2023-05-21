Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. По его словам, оккупанты сами заползли в капкан в Бахмуте.

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ВСУ будут расстреливать россиян в Бахмуте, как в тире

Свитан отметил, что Пригожин сейчас хочет сбежать из Бахмута – до того, как это сделают остальные россияне, которых завели в город. Наши защитники выполняют определенную задачу по полуокружению Бахмута, поскольку окружать его нет смысла. Вместо этого лучше двигаться по высотам.

В ближайшее время, вероятно, будет движение с одной стороны от Бахмута, именно вдоль водопровода, подающего воду из Славянска на Донецк. А потом нашим воинам оптимально спускаться назад по высотам с правого берега Бахмутки и подходить к городу с востока. Такая операция продлится несколько недель.

Понимая, что с тех высот, которые в районе Бахмута, украинские войска будут обрабатывать город – как в тире, будут уничтожать россиян, Пригожин пытается медийно спасти свой побег,

– заявил полковник запаса ВСУ.

Дело в том, что главарь "Вагнера" испугался последствий, которые повлечет за собой подобное окружение, и пытается сбежать оттуда до того, как Бахмут будет полуокружен и взят в оперативное окружение.

Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Каждый день будем уничтожать одну – две роты россиян

Полковник запаса ВСУ считает, что оккупанты будут топтаться в Бахмуте и побоятся подойти к Часовому Яру. Они понимают, что попадут между двух огней наших войск, поэтому не двигаются в район "Самолета", который мы продолжаем удерживать.

По его мнению, сейчас нет смысла заводить наши войска в Бахмут и выжимать россиян оттуда. Ведь оккупанты сами заползли в капкан.

Это сейчас хороший полигон для их уничтожения с высот. Мы просто будем каждый день, как сейчас это происходит, по одной – две роты россиян без контактных боев уничтожать с помощью артиллерии,

– подчеркнул Свитан.

Поэтому там образовался некий тир, где можно даже обучать соответствующим действиям наших артиллеристов. А командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский будет принимать решение, как правильно выполнить первую задачу любой армии – уничтожение войск противника.

Ситуация в районе Бахмута / Скриншот Deep State

Обратите внимание! Украинские защитники продолжают продвигаться по флангам пригорода Бахмута и фактически приближаются к взятию города-крепости в тактическое окружение. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подчеркнул, что несмотря на то, что ВСУ пока контролируют незначительную часть города, значение его обороны не теряет своей актуальности.

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