Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. За його словами, окупанти самі заповзли в капкан у Бахмуті.

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ЗСУ розстрілюватимуть росіян у Бахмуті, як у тирі

Світан зазначив, що Пригожин зараз хоче втекти з Бахмута – до того, як це зробить решта росіян, яких завели у місто. Наші захисники виконують певне завдання з напівоточення Бахмута, оскільки оточувати його немає сенсу. Натомість краще проходити по висотах.

Найближчим часом, ймовірно, буде рух з одного боку від Бахмута, саме вздовж водогону, який подає воду зі Слов'янська на Донецьк. А потім нашим воїнам оптимально спускатися назад по висотах з правого берега Бахмутки й підходити до міста зі сходу. Така операція триватиме декілька тижнів.

Розуміючи, що з тих висот, які в районі Бахмута, українські війська оброблятимуть місто – як у тирі, знищуватимуть росіян, Пригожин намагається медійно врятувати свою втечу,

– заявив полковник запасу ЗСУ.

Річ у тім, що ватажок "Вагнера" злякався наслідків, які спричинить така облога, й намагається втекти звідти до того, як Бахмут буде напівоточений та взятий в оперативне оточення.

Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео

Щодня знищуватимемо одну – дві роти росіян

Полковник запасу ЗСУ вважає, що окупанти будуть топтатися в Бахмуті й побояться підійти до Часового Яру. Вони розуміють, що потраплять між двох вогнів наших військ, тому на не рухаються в район "Літака", який ми продовжуємо утримувати.

На його думку, зараз немає жодного сенсу заводити наші війська в Бахмут і витискати росіян звідти. Адже окупанти самі заповзли в капкан.

Це зараз хороший полігон для їх знищення з висот. Ми просто будемо щодня, як зараз це відбувається, по одній – дві роти росіян без контактних боїв знищувати з допомогою артилерії,

– наголосив Світан.

Тому там утворився такий собі тир, де можна навіть навчати відповідних дій наших артилеристів. А командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський ухвалюватиме рішення, як правильно виконати перше завдання будь-якої армії – знищення військ противника.

Ситуація в районі Бахмута / Скриншот Deep State

Зверніть увагу! Українські захисники продовжують просуватись по флангах передмістя Бахмута і фактично наближаються до взяття міста-фортеці у тактичне оточення. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський наголосив, що попри те, що ЗСУ наразі контролюють незначну частину міста, значення його оборони не втрачає своєї актуальності.

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