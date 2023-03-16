Продолжаем удерживать и защищать "коридор", – Жданов о ситуации в Бахмуте

Атаки на Бахмут не прекращаются, а враг смог проникнуть на одно из крупнейших предприятий города. Несмотря на это, украинские защитники продолжают уничтожать наступательный потенциал России.

Об этом в своем стриме на ютуб канале рассказал военный эксперт Олег Жданов – сообщает 24 Канал. По его словам, в городе и в окрестностях продолжаются постоянные позиционные бои вдоль северных и южных выступов.

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Вражеские ДРГ будут пробираться в центр города

Олег Жданов сообщил, что потеря населенного пункта Железнянского, перешедшего под контроль российских оккупационных войск только ухудшило обстоятельства. Вокруг этого поселка нет других населенных пунктов, а ближайший расположен в 4 – 5 километрах.

Это значит, что оккупанты будут сильно давить и пытаться продвигаться по лесопосадкам, которых там очень много. К сожалению у них это иногда получается,

– сказал Жданов.

Военный эксперт рассказал, что в самом Бахмуте тяжелая ситуация на юге, потому что россияне пробились на завод АЗОМ, промышленная зона которого очень большая по площади. По словам Жданова, территория завода теперь может превратиться в "клоповник", из которого оккупанты смогут высылать свои ДРГ на центр города. Эта ситуация очень неудовлетворительная, потому что эта промзона расширяет возможности российского ДРГ.

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Кроме этого, разведывательные группы противника были замечены в районе "Литака" на пути выезда в Константиновку.

В то же время наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка,

– сказал Жданов.

Он добавил, что эти населенные пункты расположены на флангах "коридора" поставок Бахмутского гарнизона и украинские продолжают удерживать этот "коридор" и защищать город, несмотря на почти критическую ситуацию в Бахмуте.

"То есть мы продолжаем удерживать этот коридор, мы продолжаем защищать город, несмотря на то, что ситуация в самом Бахмуте где-то уже на грани критической", - подчеркнул военный эксперт.

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