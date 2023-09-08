Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 8 сентября. 24 Канал анализирует данные Генштаба и онлайн-карту от DeepState, чтобы рассказать, какова ситуация на фронте.

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За сутки было проведено 39 боевых привлечений. Враг нанес 7 ракетных, 74 авиационных ударов и 46 атак MLRS по позициям украинских войск и разным населенным пунктам. Оперативная ситуация на Востоке и на юге Украины остается сложной.

Ситуация на направлениях фронта

В свою очередь, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах,
– говорится в сообщении.

К слову, в Институте изучения войны тоже подтвердили, что ВСУ на Бахмутском направлении продвинулись к Северо-западу от Клищиевки (примерно 5 километров к Юго-Западу от Бахмута).

Что происходит вблизи Бахмута: карта

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Заметим, что украинские защитники продолжили контрнаступательные действия в Запорожском направлении и продвинулись вперед на Северо-Запад от Вербового (18 километров к юго-западу от Орехова).

ВСУ продвигаются по Запорожскому направлению: карта

Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружениям, военной технике и позициям ЗРК врага. Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 ЗРК противника.