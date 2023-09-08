Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 8 сентября. 24 Канал анализирует данные Генштаба и онлайн-карту от DeepState, чтобы рассказать, какова ситуация на фронте.

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За сутки было проведено 39 боевых привлечений. Враг нанес 7 ракетных, 74 авиационных ударов и 46 атак MLRS по позициям украинских войск и разным населенным пунктам. Оперативная ситуация на Востоке и на юге Украины остается сложной.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениям противник нанес авиационных ударов в районах Поповки, Сального Черниговской области, Сум, Грабовского, Старикового Сумской области, Гранового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, это, в частности, Турья, Блешня Черниговской области, Казачье, Угроиды, Грабовское Сумской области и Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Гатище, Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении военные отразили атаки противника в районе Синьковки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кучеривка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационных ударов возле Белогоровки Луганской области, западнее Дибровы, Спорного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Спорное, Раздолевка, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские военные отразили атаки противника в районах Орехово-Василовки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Майорска Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Времен Яр, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк, Северное Донецкой области.

В свою очередь, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах,

– говорится в сообщении.

К слову, в Институте изучения войны тоже подтвердили, что ВСУ на Бахмутском направлении продвинулись к Северо-западу от Клищиевки (примерно 5 километров к Юго-Западу от Бахмута).

Что происходит вблизи Бахмута: карта

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На Авдеевском направлении противник неудачно атаковал в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление окупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Так, за прошедшие сутки здесь наши воины отбили более 10 атак врага. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении защитники отбили атаки противника в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар у Урожайного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Золотой Нивы, Роботиного, Новоданиловки и Омельника Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Левадное, Малая Токмачка, Пятихатки, Роботино, Каменское Запорожской области.

Заметим, что украинские защитники продолжили контрнаступательные действия в Запорожском направлении и продвинулись вперед на Северо-Запад от Вербового (18 километров к юго-западу от Орехова).

ВСУ продвигаются по Запорожскому направлению: карта

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Казацкого. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Антоновке, Херсону, Огромному, Томину Балку Херсонской области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружениям, военной технике и позициям ЗРК врага. Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 ЗРК противника.