Про це йдеться в ранковому звіті Генштабу ЗСУ станом на 8 вересня. 24 Канал аналізує дані Генштабу та онлайн-мапу від DeepState, аби розповісти, якою є ситуація на фронті.

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Упродовж доби було проведено 39 бойових залучень. Ворог завдав 7 ракетних, 74 авіаційних ударів та 46 атак MLRS по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Оперативна ситуація на Сході та Півдні України залишається складною.

Ситуація на напрямках фронту

Своєю чергою, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на Південь від Бахмуту, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах,
– ідеться в повідомленні.

До слова, в Інституті вивчення війни теж підтвердили, що ЗСУ на Бахмутському напрямку просунулися на Північний Захід від Кліщіївки (приблизно 5 кілометрів на Південний Захід від Бахмута).

Що відбувається поблизу Бахмута: карта

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Зауважимо, що українські захисники продовжили контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку та просунулися вперед на Північний Захід від Вербового (18 кілометрів на Південний Захід від Оріхова).

ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку: карта

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та позиціях ЗРК ворога. Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 ЗРК противника.