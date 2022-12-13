Россия придумывает байки о сдаче Бахмута ВСУ: что действительно происходит в аду для россиян

13 декабря 2022, 17:35
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Бахмутское направление действительно очень горячее. Украинские защитники воинственно отбивают атаки врага, но противник действительно бросил едва ли не все силы, чтобы захватить Бахмут.

Потери возле Бахмута – вот чем манипулируют

Кроме атак на поле боя, пропагандисты не прекращают и информационные атаки – распространяют фейки и продвигают свои нарративы, чтобы хоть как-то удержать авторитет своего войска. В Центре противодействия дезинформации объяснили ситуацию.

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Пропагандисты описывают бои под Бахмутом как "ад" и "Верден" для россиян, где потери с обеих сторон велики. Несмотря на то, что они признают, что преимущество на поле боя остается у ВСУ, они активно продвигают нарратив, что Украина готовит сдачу Бахмута из-за потерь,
– говорится в сообщении.

Следовательно, российская пропаганда запустила дезинформационные кампании, сосредоточенные на создании информповодов о потерях.

В ЦПД привели четкие примеры такой "работы" пропагандистов:

  • "Из-за большого числа погибших на востоке начали функционировать "черные" центры трансплантации органов";
  • "ВСУ регулярно сбивают свои самолеты и вертолеты";
  • "Большинство резервов украинской армии расположены на границе с Беларусью";
  • "В Бахмуте ВСУ не имеет тяжелого оружия, воюет только пехота";
  • "Из-за больших потерь все больницы, расположенные вблизи Бахмута, переполнены".

Именно такие нарративы пытаются продвинуть россияне, чтобы не только хоть как-то поддержать дух своих оккупантов, но и деморализовать украинцев.

Впрочем, на Бахмутском направлении инициатива все еще у ВСУ.

Бои за Бахмут: последние новости

  • Россия использует мобилизованных, как пушечное мясо, хотя захват Бахмута не имеет никакого стратегического значения и преимуществ.
  • Военный эксперт Олег Жданов отметил, если Россия таки возьмет Бахмут, она окажется в настоящем тупике. Российские военные и командование это тоже понимают, однако этого не осознают в Кремле.
  • На Бахмутском направлении враг потерял тысячи своих воинов. Ежедневно потери врага достигают сотни. К критическим потерям привела попытка россиян прорваться к Торскому и Заречному.

Автор: Анастасія Лукашевська