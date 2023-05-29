155 врагов ликвидировали, взамен вагнеровцам заходят новые подразделения: какая ситуация в Бахмуте
В Бахмутском направлении украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи, чтобы прогнать россиян из города. В то же время россияне не перестают атаковать: используют авиацию и артиллерию.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует 24 Канал. По его словам, наши защитники наносят врагу значительные потери.
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За последние сутки на Бахмутском направлении было три боевых столкновения.
Враг не прекращает боевое поражение наших позиций. За эти сутки разными видами ствольной и реактивной артиллерии он нанес 373 удара, совершил 6 авианалетов,
– сказал Череватый.
ВСУ также ответили врагу огневым поражением, в результате чего было ликвидировано 155 окупантов, 116 ранено.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили 2 орудия Д-30, боевую машину пехоты, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 авто и 6 полевых складов с боеприпасами.
В Бахмут заходят новые подразделения
Взамен вагнеровцам в город заходят подразделения Воздушно-десантных войск России и мотострелковые подразделения.
В Бахмуте проходят ротационные мероприятия в первую очередь из-за больших потерь преступной группировки Вагнера. Они вынуждены это делать. Входят подразделения Воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковые подразделения. Мы знаем их наименования, знаем их командиров и боевой потенциал,
– сказал спикер.
По словам Череватого, все указанные подразделения были доукомплектованы мобилизованными солдатами.