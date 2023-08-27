Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 Каналу, какова ситуация теперь на Бахмутском направлении.

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"Почти 12 дня – у россиян уже закончилась штурмовая группа", – отметил Жорин.

По его словам, в результате успешной атаки враг понес следующие потери:

двое погибших;

семеро раненых;

старший группы получил тяжелое ранение с ампутацией.

Новый состав – каждые два дня

"Примерно раз в два дня полностью меняется вражеский состав. Мы за сутки – полсуток уничтожаем [группу], они загоняют снова новую – и так по кругу с полторы недели", – рассказал Жорин.

Оккупанты несут бешеные потери, несмотря на плотную поддержку артиллерии и авиации. Они уже не так плохо оснащены, но до сих пор не обучены.

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