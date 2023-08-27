Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу, яка ситуація тепер на Бахмутському напрямку.

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"Майже дванадцята – у росіян уже закінчилась штурмова група", – зазначив Жорін.

За його словами, унаслідок успішної атаки ворог зазнав таких втрат:

двоє загиблих;

семеро поранених;

старший групи отримав важке поранення з ампутацією.

Новий склад – що два дні

"Приблизно раз на два дні повністю міняється ворожий склад. Ми за добу – пів доби знищуємо [групу], вони заганяють знову нову – і так по колу з півтора тижня", – розповів Жорін.

Окупанти зазнають шалених втрат, попри щільну підтримку артилерії та авіації. Вони вже не так погано оснащені, але досі не навчені.

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