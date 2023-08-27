Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу, яка ситуація тепер на Бахмутському напрямку.
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"Майже дванадцята – у росіян уже закінчилась штурмова група", – зазначив Жорін.
За його словами, унаслідок успішної атаки ворог зазнав таких втрат:
- двоє загиблих;
- семеро поранених;
- старший групи отримав важке поранення з ампутацією.
Новий склад – що два дні
"Приблизно раз на два дні повністю міняється ворожий склад. Ми за добу – пів доби знищуємо [групу], вони заганяють знову нову – і так по колу з півтора тижня", – розповів Жорін.
Окупанти зазнають шалених втрат, попри щільну підтримку артилерії та авіації. Вони вже не так погано оснащені, але досі не навчені.
Що відбувається біля Бахмута: останні новини
- Українські військові продовжують просуватись на південь від Бахмута. Вони зайняли основні панівні висоти навколо міста, тож можуть артилерією контролювати всі рухи російських окупантів.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники звільнили 43 кілометри навколо Бахмута. Захисники впевнено рухаються до звільнення міста.
- З огляду на успіхи ЗСУ біля Бахмута, росіяни намагаються відтягнути українські сили на інші напрямки. Зокрема, на Лимано-Куп'янський.
- Українські бійці активно застосовують проти окупантів касетні боєприпаси. Заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий сказав, що вони гарно вписались в "ансамбль".