На Бахмутском направлении уменьшилась активность врага и мы этим воспользовались, – Череватый

Украинские военные продолжают освобождать территории родной страны от врага. По словам Сергея Череватого, на Бахмутском направлении враг снизил свою активность.

И этим защитники Украины воспользовались, заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона. По его словам, наши военные начали наносить активные удары по врагу, передает 24 Канал.

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Ротация в Бахмутском районе помогла

Как вы увидели, на Бахмутском направлении в какой-то мере уменьшилась серьезная активность. Если раньше нормой было 30 боестолкновений, минимум, пожалуй, 15, сейчас их значительно меньше в силу ротационных мер врага,

– отметил Череватый.

По его словам, этой ситуацией воспользовались наши военные. Они начали наносить активные удары по врагу. Также производили штурмовые действия на флангах.

Десантные и пехотные подразделения, приходившие на замену бойцам ЧВК "Вагнера", видели:

в каком состоянии выходят вагнеровцы;

какой была динамика боев;

какие безумные потери понесли наемники ЧВК Пригожина;

как наши военные наносят мощные удары по врагам.

Это абсолютно не придавало им моральной стойкости и мотивации вести активные действия. Однако следует отметить, что враг понимает значение для него Бахмута. И потому присылает в первую очередь воздушно-десантные подразделения,

– отметил Череватый.

По его словам, когда существует риск потерять позиции, в России усиленно полагаются именно на подразделения десантников. Такова концепция внутри страны-агрессора. Ведь десантники считались как так называемая "скорая помощь" или "палочка-выручалочка".

Продвижение наших военных продолжается

Утром 13 июня заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала данные по продвижению наших защитников. По ее словам, за прошедшие сутки во время наступательной операции военным удалось пройти на: