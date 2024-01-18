Большинство поддерживает помощь Украине, – Байден о встрече с конгрессменами

Джо Байден накануне провел встречу с конгрессменами. Общаясь с журналистами, американский лидер высказался о помощи Украине.

Представители СМИ спросили Джо Байдена о поддержке Украины после прошедшей с конгрессменами встречи. Президент США считает, что одобрение военной помощи для нашего государства поддержит большинство.

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Не исключает "катастрофический вариант"

Я считаю, что большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине,

– отметил Джо Байден.

В то же время, он отметил, что может быть и провал в голосовании, которое касается выделения дополнительного пакета помощи для Украины. Такой ход событий американский лидер считает "катастрофой".

"Вопрос – сможет ли незначительное меньшинство заблокировать его, что было бы катастрофой", – отметил Байден.

Обратим внимание, что ранее журналисты писали о том, что Джо Байден согласился пойти на усиление иммиграционной политики и укрепить южную границу США. Это вынужденный шаг к тому, чтобы обеспечить выделение помощи нашему государству.

Также журналисты The Wall Street Journal говорят, что это необходимо американскому лидеру, чтобы отвлечь критику от себя. Согласно последним опросам, американцев не устраивает политика главы США по иммигрантам.

Белый дом о встрече Байдена с конгрессменами

В Белом доме также прокомментировали встречу Джо Байдена с конгрессменами 17 января. Отмечают, что американский лидер четко сказал о том, что бездействие Конгресса угрожает национальной безопасности США, НАТО и остального свободного мира.

Президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решительности США,

– объяснили в Белом доме.

Также отмечают, что американский лидер дал четко понять, что они должны действовать сейчас, решить вызовы на границе США. Кроме того, Джо Байден заверил, что его вдохновляет прогресс, которого удалось достичь в ведущихся в Сенате двухпартийных переговорах.

"Он выразил свою приверженность достижению двухпартийного соглашения по пограничной политике и необходимости дополнительных ресурсов на границе. Президент призвал Конгресс как можно быстрее принять полную дополнительную программу по национальной безопасности", – заверили в Белом доме.

Заметим, что на кону выделение Украины дополнительного пакета пособия в размере 61 миллиард долларов. Эти средства необходимы нам не только для обороны, но и для того, чтобы продолжать освобождать территории нашей страны из-под российской оккупации.