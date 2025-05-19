Трампа-младшего раскритиковали за реакцию на рак у Байдена
- Джо Байден болен раком простаты.
- Трампа-младшего раскритиковали за комментарии относительно заболевания экс-президента.
18 мая стало известно, что Джо Байден болен раком простаты. В сети возмущены тем, как Трамп-младший прокомментировал заболевание экс-президента.
Узнав о болезни бывшего конкурента Дональд Трамп опубликовал сообщение, в котором пожелал ему скорейшего выздоровления. Зато его сын поразил пользователей сети своей черствостью, передает 24 Канал.
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Как отреагировал Трамп-младший на рак у Байдена
Трамп-младший и себе опубликовал сообщение в соцсети "Х", в котором прокомментировал болезнь отцовского соперника.
Я хочу знать, как доктор Джилл Байден могла не заметить рак пятой стадии с метастазами – или это еще одно сокрытие правды????,
– написал Трамп-младший.
Этим самым он намекал на то, что Байден мог иметь рак простаты во время президентства и не сообщить об этом общество. Также он здесь упрекает жену экс-президента. Мол, она – "доктор" и не заметила болезнь мужа. Впрочем, на самом деле Джилл является доктором педагогических наук.
Трамп-младший также сделал репост сообщения, в котором говорится о том, что рак простаты легче всего диагностировать, а до уровня метастазов необходимо было ждать 5 – 7 лет без лечения.
К слову, Трамп-младший неправильно назвал стадию рака у Байдена. Рак Байдена был описан в New York Times как такой, что "характеризуется оценкой по шкале Глисона 9 (группа степени 5) с метастазами в кости".
Трамп-младший истолковал это как рак пятой стадии. Впрочем, NBC10 Philadelphia сообщает, что его диагноз "свидетельствует о наличии рака четвертой стадии".
Пользователи сети раскритиковали сына действующего президента за его высказывания о болезни Байдена.
"Для Дона-младшего нет дна. Поистине подло", – написала группа Республиканцы против Трампа.
Я потеряла обоих родителей из-за рака. Это отвратительно и оскорбительно для каждого пациента и семьи, которые борются с этой коварной болезнью. Повзрослей, блин,
– написала Робин Бендер.
Некоторые же назвали Трампа-младшего "позорищем" за такой поступок.