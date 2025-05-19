Я хочу знати, як доктор Джилл Байден могла не помітити рак п'ятої стадії з метастазами – чи це ще одне приховування правди???,

– написав Трамп-молодший.

Цим самим він натякав на те, що Байден міг мати рак простати під час президентства і не повідомити про це суспільство. Також він тут дорікає дружині експрезидента. Мовляв, вона – "доктор" і не помітила хворобу чоловіка. Втім, насправді Джилл є доктором педагогічних наук.

Трамп-молодший також зробив репост повідомлення, у якому йдеться про те, що рак простати найлегше діагностувати, а до рівня метастазів необхідно було чекати 5 – 7 років без лікування.

До слова, Трамп-молодший неправильно назвав стадію раку у Байдена. Рак Байдена був описаний у New York Times як такий, що "характеризується оцінкою за шкалою Глісона 9 (група ступеня 5) з метастазами в кістки".

Трамп-молодший витлумачив це як рак п'ятої стадії. Втім, NBC10 Philadelphia повідомляє, що його діагноз "свідчить про наявність раку четвертої стадії".

Користувачі мережі розкритикували сина чинного президента за його висловлювання про хворобу Байдена.

"Для Дона-молодшого немає дна. Воістину підло", – написала група Республіканці проти Трампа.

Я втратила обох батьків через рак. Це огидно і образливо для кожного пацієнта і сім'ї, які борються з цією підступною хворобою. Подорослішай, блін,

— написала Робін Бендер.

Дехто ж назвав Трампа-молодшого "позорищем" за такий вчинок.