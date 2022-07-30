Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году, — Белый дом

Джо Байден снова будет соревноваться за кресло президента США. Также в Белом доме заявили, что пока еще рано вдаваться в особенности каких-либо политических выборов.

Соответствующее заявление озвучила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Перед этим СМИ писали, что Трамп решил принять участие в президентских выборах в США в 2024 году.

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Байден будет баллотироваться на выборах в 2024 году

Карин Жан-Пьер прокомментировала заявление члена палаты представителей от демократов Дина Филипса. Последний призвал Джо Байдена не идти на выборы.

Президент будет баллотироваться в 2024 году. Мы еще далеко (от выборов – 24 канал) и я не могу вдаваться в особенности каких-либо политических выборов, потому что я вне этого процесса,

– объяснила Жан-Пьер.

Также в Белом доме объяснили, что Байден работает над вопросом уменьшения инфляции в США: "Президент считает необходимым обеспечить это для среднего класса и американского народа".

Коротко о предстоящих выборах в США

Очередные президентские выборы в США намечены на 2024 год. Предварительно СМИ сообщили, что в них планирует поучаствовать 45 президент США Дональд Трамп.

Следует отметить, что в 2020 году он проиграл на выборах. Победу тогда одержал Джо Байден.

Еще в мае политолог Дмитрий Шеренговский объяснял, что кто бы ни был у власти США – Украину будут поддерживать и дальше.

Ведь есть монолитная поддержка Украины в США из обеих партий – демократов и республиканцев. Более того, американское население также в большинстве своем является проукраинским.

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