Байден будет лично убеждать руководство Индии присоединиться к санкциям против России
Источник:CNN
Президент США Джо Байден прибудет 22 мая в Японию. Там он проведет отдельную встречу один на один с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы убедить его ввести санкции против России.
Уже на этой неделе Джо Байдену предстоит встретиться один на один с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита Quad в Японии.
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Джо Байден и Нарендра Моди встретятся на саммите Quad (неформальный союз между США, Индией, Японией и Австралией), где будут обсуждать безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что личные переговоры между Байденом и Моди будут "конструктивными и прямыми". "Они все обсудят" , – говорит он.
Салливан добавил, что это не будет новый разговор, поскольку чиновники раньше говорили по телефону на этот счет.
Индия является основным покупателем российского оружия и опасалась отмежеваться от Москвы на фоне войны в Украине.
Позиция Индии в войне России против Украины
- После начала полномасштабной войны в Украине Индия увеличила объемы поставок российской нефти, которую страна-агрессорка предложила покупать по сниженной цене. Индия объясняет покупку российского оружия – необходимостью удерживать Пакистан и Китай.
- Кроме того, Индия страна воздержалась при голосовании за исключение России из Совета ООН по правам человека и не ввела санкции.
- ЕС уже несколько недель работает над возобновлением торговых переговоров с Индией . Союз хочет не только стать альтернативой российскому рынку, но и наладить контакты в области технологий, защиты данных и цифровизации. Германия также хочет, чтобы оборонные компании Европы предложили Индии альтернативу российским поставкам оружия.
- Сейчас эксперты говорят, что индийская сторона не занимает больше такой пророссийской позиции. Однако страна не сразу перестанет покупать российское оружие или нефть. Западу теперь нужно поддерживать постоянный контакт с Нью-Дели, чтобы все больше их убеждать.