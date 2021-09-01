Байден будет заверять Зеленского, что Штаты помогут противостоять оккупации России, – Bloomber

1 сентября 2021 , 16:52
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Источник:

Bloomberg

Джо Байден будет пытаться заверить Владимира Зеленского в том, что Штаты преданы противодействию российской экспансии в Украине.

Президенты стран планируют обсудить вопросы нацбезопасности Украины в отношении России, а также способы оказания помощи США. Об этом изданию рассказали источники в администрации Байдена.

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Байден будет уверять в поддержке противодействия России

По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, они планируют обсудить вопросы нацбезопасности Украины в отношении России и способы оказания помощи США,
 –  говорится в сообщении.

Кроме того, президенты также обсудят усилия Украины по борьбе с коррупцией.

Кстати, Байден и Зеленский будут говорить о российском газопроводе "Северный поток-2".

У Байдена анонсировали, что политики обсудят новые инициативы для преодоления климатического кризиса, а также укрепления энергетической безопасности.

Коротко о встрече Байдена и Зеленского

  • 1 сентября в Белом доме встретятся президент США и Украины. Разговор президентов состоится в Овальном зале Белого дома.
  • Встреча начнется в 14 часов с Вашингтоном (в 21 час по Киеву – 24 канал) и будет длиться 2 – 2,5 часа.
  • Согласно расписанию американского президента, давать общую большую пресс конференцию Байден и Зеленский не будут.
  • Накануне встречи Владимир Зеленский рассказывал, что хочет поговорить с президентом США о вопросах оккупированных Крыма и части Донбасса, инвестициях, а также "Северном потоке-2".
Автор: Діана Квасневська