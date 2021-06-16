Байден чуть не назвал Путина Трампом: он слушал пресс-конференцию президента России

Владимир Путин после встречи с Джо Байденом провел пресс-конференцию. Трансляцию смотрел и сам президент США и его команда.

Эту информацию подтвердил и сам Джо Байден. Он также едва не назвал Путина Трампом, когда говорил о вопросах Арктики.

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Для чего Байден слушал пресс-конференцию Путина

Байден смотрел пресс-конференцию Путина, чтобы узнать, что именно он говорил об их встрече и стоит ли отреагировать на какое-то заявление президента России.

Я слушал значительную часть пресс конференции Путина. О тех решениях, которые помогут нам двигаться, мы узнаем в ближайшие 6 месяцев или год,

– сказал Байден.

Телеканал CNN из собственных источников сообщил, что окружение Байдена требовало, чтобы президент США провел пресс-конференцию после Путина. Они хотели отреагировать, если бы Путин сказал что-то скандальное или ложное.

Смотрите пресс-конференцию Байдена: видео

Встреча Байдена и Путина: коротко