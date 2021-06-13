Байден даст Путину "жесткий сигнал" относительно агрессии против Украины, – СМИ

На встрече в Женеве Джо Байден планирует передать Владимиру Путину "жесткий сигнал", в частности – относительно агрессии в Украине. Так в Белом доме надеются избежать ошибки, которую ранее допустил Дональд Трамп.

Ведь после первой встречи с главой Кремля Трамп прогнозировал дружеские отношения с Россией. Тогда президенты провели совместную пресс-конференцию.

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Предшественник Байдена заявил, что доверяет словам Путина о вмешательстве России в выборы 2016 года. Покойный сенатор Джон Маккейн раскритиковал тогда Трампа.

В частности – назвал его выступление "одним из самых позорных выступлений президента США на его памяти". И обвинил в том, что тот не может или не хочет противостоять Путину.

Поэтому Байден проведет по итогам встречи сольную пресс-конференцию. Его администрация надеется на откровенный и прямой разговор с главой Кремля.

Подробности о предстоящей встрече

Источники NBC рассказали, что Байден планирует обсудить с Путиным кибератаки, усиление российской агрессии относительно Украины, нарушение прав человека и вмешательство в выборы.

Накануне в Кремле заявили , что Путин не будет общаться с Байденом о Навальном. Якобы в отношении него "ничего обсуждать".

В то же время американский президент намерен обсудить и сферы, где страны могут сотрудничать. Говорится, например, о контроле над вооружениями и изменение климата.

Источники американского телеканала не уточнили, будут ли встречаться политики лицом к лицу или их будут сопровождать помощники и советники.