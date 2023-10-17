Байден посетит Израиль: госсекретарь раскрыл подробности поездки
Источник:CNN
Американский президент Джо Байден планирует посетить Израиль. Визит состоится 18 октября.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, Байден также посетит Иорданию.
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Байден едет в Израиль
По словам Блинкена, во время своего визита в Израиль Байден "услышит от Израиля, как он будет проводить свои операции таким образом, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и обеспечить поступление гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе".
Также американский лидер подтвердит солидарность Соединенных Штатов с Израилем и "непреклонную преданность его безопасности".
Байден снова четко даст понять, как он однозначно делал после убийства ХАМАС более 1400 человек, в том числе по меньшей мере 30 американцев, что Израиль имеет право и в самом деле обязан защищать свой народ от ХАМАС и других террористов и предотвращать будущие атаки,
– заявил Блинкен.
Он подчеркнул, что Байден также будет продолжать тесно сотрудничать с израильскими партнерами, чтобы обеспечить освобождение заложников, захваченных ХАМАС, в том числе мужчин, женщин, маленьких детей, переживших Холокост и американских граждан.
"Президент Байден получит исчерпывающую информацию о военных целях и стратегии Израиля", – добавил дипломат.
Помимо визита в Израиль, Байден также посетит Иорданию – ближайшего важного союзника США. Там он встретится с критической группой лидеров Ближнего Востока, включая короля Иордании Абдаллу II, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса.
Основное внимание во время визита Байдена в Иорданию будет сосредоточено на гуманитарной помощи на фоне усугубления кризиса.
Поедет ли Зеленский в Израиль
Напомним, недавно сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Израиль с посещением солидарности.
Позже посол Украины заявил, что он не может комментировать информацию о планах Зеленского посетить Израиль. По его словам, поездки нашего лидера – не предмет общественного обсуждения во время войны.
Впрочем, есть интерес к тому, чтобы визит Зеленского в Израиль состоялся, но только максимально безопасно и эффективно для обоих государств.