Байден готов к контактам с Путиным в любое время, – Госдеп о ситуации вокруг Украины

Джо Байден готов разговаривать с Владимиром Путиным в любое время. Все для того чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины и на Донбассе.

Главное – остановить возможную войну

Формат разговора тоже может быть любой. Об этом в эфире телеканалу заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Политик подчеркнул, что разговор может быть в любое время и в любом формате, главное – чтобы он смог предотвратить войну.

Блинкен также подтвердил, что на следующей неделе в Европе намерен встретиться с министром иностранных дел России Дмитрием Лавровым.

Байден собирает Совбез

Американский президент собирает заседание Совбеза США на 20 февраля. На нем политики обсудят ситуацию в Украине. Ведь считают, что Россия может напасть в любой момент.

Заявления президента США по Украине

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! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!