Байден, готовясь к встрече с Путиным, ежедневно слушал отчеты разведки, – СМИ

Президент США Джо Байден занимался подготовкой к предстоящей встрече с Владимиром Путиным. В процессе американский лидер слушал ежедневные отчеты разведки.
Об этом сообщил журнал TIME со ссылкой на собственные источники. Американское издание заявило, что в подготовке американского лидера лично принимал участие глава ЦРУ Уильям Бернс.
Важно Один Байден и 2 Путина: президенты США и России украсили обложку TIME
По словам собеседников издания, большая часть подготовки Байдена к встрече с Путиным происходила во время ежедневного брифинга разведки. Главным в них был директор ЦРУ, бывший посол США в России Уильям Бернс.
Издание напоминает, что Бернс работал при госсекретаре Джеймсе Бейкере во время распада СССР и всегда выступал за возвращение к сдерживанию Москвы, как при холодной войне.
Куда бы он (Путин – 24 канал) не пошел, он должен встречать сопротивление,
– сказал собеседник издания.
Издание также утверждает, что цель США на саммите заключается в том, чтобы Путин ушел со встречи со словами: "американцы что-то замышляют против нас".
Встреча Байдена и Путина: главное
- Встреча президентов США и России состоится 16 июня на вилле La Grange в Женеве. Известно, что в городе из-за саммита запретили полеты беспилотников.
- Владимир Путин ранее отметил, что особых прорывов по итогам встречи не ожидает.
- В то же время Джозеф Байден сказал, что не хочет конфликтовать с Россией, но пообещал заявить, что "США вернулись". Президент США также возлагает надежды на стабильные отношения между странами.