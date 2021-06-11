Байден, готовясь к встрече с Путиным, ежедневно слушал отчеты разведки, – СМИ

Президент США Джо Байден занимался подготовкой к предстоящей встрече с Владимиром Путиным. В процессе американский лидер слушал ежедневные отчеты разведки.

Об этом сообщил журнал TIME со ссылкой на собственные источники. Американское издание заявило, что в подготовке американского лидера лично принимал участие глава ЦРУ Уильям Бернс.

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По словам собеседников издания, большая часть подготовки Байдена к встрече с Путиным происходила во время ежедневного брифинга разведки. Главным в них был директор ЦРУ, бывший посол США в России Уильям Бернс.

Издание напоминает, что Бернс работал при госсекретаре Джеймсе Бейкере во время распада СССР и всегда выступал за возвращение к сдерживанию Москвы, как при холодной войне.

Куда бы он (Путин – 24 канал) не пошел, он должен встречать сопротивление,

– сказал собеседник издания.

Издание также утверждает, что цель США на саммите заключается в том, чтобы Путин ушел со встречи со словами: "американцы что-то замышляют против нас".

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