Байден говорил Путину о двух путях отношений США с Россией, – Белый дом

В ходе разговора 30 декабря Джо Байден озвучил Владимиру Путину два пути дальнейшего развития отношений между странами. По его словам, они будут зависеть от будущих действий России.

Президент Соединенных Штатов отметил, что первый – это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации на востоке Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

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Другой путь сфокусирован на сдерживании, включая серьезные издержки и последствия, если Россия выберет вариант вторжения в Украину. Эти расходы включают экономические меры,

– указывают в администрации Джо Байдена.

В то же время отмечается, что в настоящее время США сосредоточены на действиях, а не на словах. Там продолжают внимательно следить за передвижением и наращиванием российских войск на границе с Украиной и готовиться к любому решению, которое в конце концов примет Путин.

Байден призвал снизить напряжение

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что во время разговора 30 декабря американский лидер призвал страну-агрессора снизить напряженность в отношениях с Украиной.

По ее словам, Джо Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят, если Россия решится на вторжение на территорию украинского государства.

Предыдущий разговор Байдена и Путина: смотрите видео

Разговор Джо Байдена и Путина прошел 30 декабря и длился около часа.