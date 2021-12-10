Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Власть одного из восточноевропейских государств даже "разозлилась" после такого предложения Белого дома.

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Переговоры с Россией могут иметь последствия – страны-члены НАТО

Страны-члены НАТО из Восточной Европы опасаются, что такие переговоры с НАТО могут привести к уступкам государству-агрессору. Какие именно государства выступили с критикой инициативы Байдена – собеседник СМИ не сообщил, однако отметил, что это страны, которые были под влиянием СССР, а теперь соседствуют с Россией.

Как объяснял необходимость встречи Байден

Ранее о встрече планировали объявить 10 декабря, ее участниками должны были стать представители России и еще 4 стран – союзниц США.

По мнению Байдена, на этих переговорах могли бы обсудить беспокойство России по поводу расширения НАТО и возможно согласовать те аспекты, которые способствовали бы деэскалации на Востоке Европы.

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Кратко о претензиях России к расширению НАТО:

Тему расширения НАТО Владимир Путин затронул во время разговора с Джо Байденом.

Глава Кремля заявил, что Россия обеспокоена возможным расширением НАТО на Востоке.

Путин требует гарантии невступления Украины в Альянс.

Однако Байден подчеркнул, что вопросы членства в НАТО решаются только странами-членами НАТО.

Путин не получил гарантии от США: смотрите видео об этом от WTF