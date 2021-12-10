Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. Влада однієї зі східноєвропейських держав навіть "розлютилась" після такої пропозиції Білого дому.
До теми США не воюватимуть проти Росії для України, – американський дипломат
Перемовини з Росією можуть мати наслідки, – країни-члени НАТО
Країни-члени НАТО зі Східної Європи побоюються, що такі перемовини Росії з НАТО можуть призвести до поступок державі-агресорці. Які саме держави виступили з критикою ініціативи Байдена – співрозмовник ЗМІ не повідомив, проте зазначив, що це країни, які були під впливом СРСР, а тепер є сусідами Росії.
Як пояснював необхідність зустрічі Байден
Раніше про зустріч планували оголосити 10 грудня, учасниками її мали стати представники Росії та ще 4 країн – союзниць США.
На думку Байдена, на цих перемовинах могли б обговорити занепокоєння Росії з приводу розширення НАТО та можливо узгодити ті аспекти, які б сприяли деескалації на Сході Європи.
Читайте також Дискусія щодо членства України в НАТО зараз не найголовніша, – Макфол
Коротко про претензії Росії щодо розширення НАТО:
- Тему розширення НАТО Володимир Путін підняв під час розмови з Джо Байденом.
- Глава Кремля заявив, що Росія стурбована можливим розширенням НАТО на Сході.
- Путін вимагає гарантії щодо невступу України в Альянс.
- Проте Байден наголосив, що питання членства в НАТО вирішують лише країни-члени НАТО.
Путін не отримав гарантій від США: дивіться відео про це від WTF