По словам Блинкена, он приехал в Украину с посланием. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

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О каком послании идет речь

Госсекретарь сообщил, что речь идет об обращении к Украине, что США поддерживают ее независимость и суверенитет. Штаты, как отметил Блинкен, стоят на стороне Украины, в частности против любой агрессии России.

Отметим! Блинкен подчеркнул, что США внимательно следят за ситуацией на границах Украины и стремятся предоставить государству всю необходимую помощь.

Кроме этого, он выразил поддержку Украине в реформировании и укреплении демократии. А также – в создании правительства, которое принесет пользу народу.

Президент Байден хотел, чтобы я приехал сюда как можно быстрее, чтобы озвучить это решительное послание,

– подчеркнул Блинкен.

Он напомнил о телефонном разговоре главы США и Президента Украины Владимира Зеленского.

Госсекретарь заметил, что он был очень продуктивным. "Теперь мы здесь, приходим лично и доставляем то же сообщение", – добавил Блинкен.

Разговор Байдена и Зеленского: что известно

В начале апреля 2021 года Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону.

Во время беседы говорилось о наращивании российских войск на Донбассе и усилиях украинского президента в борьбе с коррупцией.

В Офисе Президента убеждены, что разговор состоялся именно тогда, когда был больше всего нужен. Он засвидетельствовал поддержку со стороны США.

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