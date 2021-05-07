По словам Блинкена, он приехал в Украину с посланием. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.
Обратите внимание Блинкен объяснил, что будут делать США в случае нового вторжения России в Украину
О каком послании идет речь
Госсекретарь сообщил, что речь идет об обращении к Украине, что США поддерживают ее независимость и суверенитет. Штаты, как отметил Блинкен, стоят на стороне Украины, в частности против любой агрессии России.
Кроме этого, он выразил поддержку Украине в реформировании и укреплении демократии. А также – в создании правительства, которое принесет пользу народу.
Президент Байден хотел, чтобы я приехал сюда как можно быстрее, чтобы озвучить это решительное послание,
– подчеркнул Блинкен.
Он напомнил о телефонном разговоре главы США и Президента Украины Владимира Зеленского.
Госсекретарь заметил, что он был очень продуктивным. "Теперь мы здесь, приходим лично и доставляем то же сообщение", – добавил Блинкен.
Разговор Байдена и Зеленского: что известно
- В начале апреля 2021 года Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону.
- Во время беседы говорилось о наращивании российских войск на Донбассе и усилиях украинского президента в борьбе с коррупцией.
- В Офисе Президента убеждены, что разговор состоялся именно тогда, когда был больше всего нужен. Он засвидетельствовал поддержку со стороны США.
Визит Блинкена в Украину: коротко
- Блинкен посетил Украину 6 мая 2021 года. Он встретился с рядом украинских чиновников.
- В частности поговорил с Зеленским о российской агрессии возле границы и на Донбассе, в оккупированном Крыме, о "Северном потоке-2" и реформах в Украине.
- Дипломат объяснил, как США будут действовать в случае продолжения военной эскалации России против Украины.