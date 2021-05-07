По словам Блинкена, он приехал в Украину с посланием. Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.

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О каком послании идет речь

Госсекретарь сообщил, что речь идет об обращении к Украине, что США поддерживают ее независимость и суверенитет. Штаты, как отметил Блинкен, стоят на стороне Украины, в частности против любой агрессии России.

Кроме этого, он выразил поддержку Украине в реформировании и укреплении демократии. А также – в создании правительства, которое принесет пользу народу.

Президент Байден хотел, чтобы я приехал сюда как можно быстрее, чтобы озвучить это решительное послание,
– подчеркнул Блинкен.

Он напомнил о телефонном разговоре главы США и Президента Украины Владимира Зеленского.

Госсекретарь заметил, что он был очень продуктивным. "Теперь мы здесь, приходим лично и доставляем то же сообщение", – добавил Блинкен.

Разговор Байдена и Зеленского: что известно

  • В начале апреля 2021 года Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону.
  • Во время беседы говорилось о наращивании российских войск на Донбассе и усилиях украинского президента в борьбе с коррупцией.
  • В Офисе Президента убеждены, что разговор состоялся именно тогда, когда был больше всего нужен. Он засвидетельствовал поддержку со стороны США.

Визит Блинкена в Украину: коротко

  • Блинкен посетил Украину 6 мая 2021 года. Он встретился с рядом украинских чиновников.
  • В частности поговорил с Зеленским о российской агрессии возле границы и на Донбассе, в оккупированном Крыме, о "Северном потоке-2" и реформах в Украине.
  • Дипломат объяснил, как США будут действовать в случае продолжения военной эскалации России против Украины.