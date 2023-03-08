Макрон перед поездкой в Китай позвонил Байдену: говорили об Украине

Президент США Джо Байден обсудил поддержку Украины с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время телефонного разговора.

В Белом доме заявили, что главной темой разговора двух лидеров стала Украина. Разговор касался помощи в противостоянии Киева с российской агрессией.

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Что известно о темах разговора

Два лидера обсудили поддержку Украины, поскольку российское военное вторжение продолжается уже второй год, в том числе свои обязательства продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и возлагать на Россию затраты на ее агрессию,

– говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, Байден и Макрон обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместные усилия по решению проблем, которые Китай "бросает на основе правил международного порядка".

Президенты также подтвердили свою приверженность тесной координации по ускорению перехода к чистой энергетике.

Макрон собирается уехать в Китай

Интересно, что разговор Макрона и Байдена состоялся перед предстоящим визитом французского лидера в Пекин. Макрон решил посетить столицу Поднебесной после того, как Китай обнародовал документ с предложением "политического решения конфликта в Украине".

Макрон собирается посетить Китай в начале апреля и призвать китайских чиновников помочь оказывать давление на Россию, чтобы остановить агрессию в Украине и построить мир.