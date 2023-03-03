Байден и Шольц встретились в Белом доме и обсудили Украину

Президент США Джозеф Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились 3 марта в Белом доме. Лидеры обсудили поддержку Украины.

Шольц и Байден, в частности, обсудили текущие усилия по безопасности, гуманитарной, экономической и политической помощи Украине. Также одним из главных вопросов было важность сохранения глобальной солидарности с народом Украины.

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Байден встретился с Шольцем: главное

По данным прессслужбы Белого дома, лидеры государств подтвердили свое обязательство возлагать на Россию расходы на ее агрессию столько, сколько нужно. Они также обменялись мнениями по другим глобальным вопросам.

Кроме того, как пишет СNN, Шольц и Байден заверили, что будут поддерживать Украину до конца. Президент США со своей стороны считает, что поддержка Украины со стороны канцлера Германии имеет огромное значение во время войны.

"Вы активизировались и оказали критически важную военную поддержку, и вы знаете, я бы сказал, что кроме вашей военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой. И вы стали двигателем исторических перемен у себя дома – увеличение расходов на оборону и диверсификация от российских источников энергии – я знаю, что это было нелегко, очень тяжело для вас", – отметил Байден,

Он добавил, что США и Германия двигались "бок о бок" в поддержке Киева.

Как союзники по НАТО, мы делаем альянс более сильным и более дееспособным,

– добавил президент США.

В то же время Шольц отметил: "очень важно, что США и Германия действовали вместе, действовали слаженно и обеспечили возможность предоставления необходимой поддержки Украине в течение всего этого времени"

"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, исходящей от вторжения России в Украину", – подчеркнул канцлер Германии.

По его мнению, трансатлантическое партнерство находится в "очень хорошей форме".

Поездка Олафа Шольца в США: что известно

Канцлер Германии совершает краткий визит в США. Перед отлетом он назвал трансатлантическое партнерство за последний год "более тесным и доверительным, чем когда-либо", а сами Соединенные Штаты – "самым главным союзником".

Главная цель поездки – разговор с Байденом в Белом доме. Других мероприятий, кроме переговоров с глазу на глаз и в расширенном круге, не предусмотрено.

В Белом доме сообщили, что лидеры обсудят свои разговоры с президентом Владимиром Зеленским, саммит НАТО и отношения с Китаем.

Не так давно Германия и США не могли прийти к согласию по отправке танков в Украину. Однако в конце концов после давления на Берлин и длительной дипломатии между Германией, США и другими европейскими союзниками обе страны объявили о планах предоставить технику.