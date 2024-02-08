Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что в свое время на пост президента претендовала Хиллари Клинтон. Он добавил, что сценарии могут быть разные.
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"Политическая баталия, которая между ними продолжается, не добавляет баллов ни одному, ни другому. Она, конечно, больше вредит Трампу", – сказал Клочок.
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" отметил, что сейчас в республиканской партии очень серьезный кризис. Сами республиканцы, возможно, даже пока не понимают, во что он может "вылиться".
Вспоминаю Никки Хейли, которая просто на этом кризисе может "выстрелить". Она реально может "выстрелить" и стать очень мощным политиком альтернативным для всех американцев, которые увидят просто неспособность этих двух политиков – Трампа и Байдена – достичь положительного результата,
– отметил Валерий Клочок.
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" предполагает, что альтернативой Байдену и Трампу может стать именно эта представительница республиканской партии. К слову, Никки Хейли 52 года – она молодая как политик.
"Для американской политики – это перспектива просто невероятная, учитывая то, насколько она мощно ведет кампанию на праймериз у республиканцев", – подчеркнул Клочок.
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