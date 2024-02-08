Про це 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що свого часу на посаду президента претендувала Гілларі Клінтон. Він додав, що сценарії можуть бути різні.

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"Політична баталія, яка між ними триває, не додає балів ні одному, ні іншому. Вона, звісно, більше шкодить Трампу", – сказав Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зазначив, що нині в республіканській партії дуже серйозна криза. Самі республіканці, можливо, навіть поки що не розуміють, у що вона може "вилитися".

Згадую Ніккі Гейлі, яка просто на цій кризі може "вистрілити". Вона реально може "вистрілити" й стати дуже потужним політиком альтернативним для всіх американців, які побачать просто неспроможність цих двох політиків – Трампа і Байдена – досягти позитивного результату,

– наголосив Валерій Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" припускає, що альтернативою Байдену та Трампу може стати саме ця представниця республіканської партії. До слова, Ніккі Гейлі 52 роки – вона молода як політик.

"Для американської політики – це перспектива просто неймовірна, враховуючи те, наскільки вона потужно веде кампанію на праймеріз у республіканців", – наголосив Клочок.

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