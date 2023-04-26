Американцы будут голосовать за Байдена вопреки собственному желанию?

Джо Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок президента США, но немногие среди американцев восприняли эту новость с энтузиазмом. Почему демократы рассчитывают, что избиратели поддержат Байдена вопреки их желанию – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Временный президент

Четыре года назад, 25 апреля 2019 года, Джо Байден впервые объявил о желании идти в президенты Соединенных Штатов Америки. Тогда он четко обозначил две задачи, которые должно было выполнить его избрание новым главой государства:

во-первых, устранить из Белого дома Дональда Трампа;

во-вторых – стать переходной фигурой между старым и новым поколением Демократической партии.

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Именно в качестве переходного, временного президента Байдена и воспринимали в течение первых лет его пребывания в должности. Еще перед выборами 2020 года избиратели видели, что состояние его здоровья постепенно ухудшается.

Байден фактически не вел активную предвыборную кампанию, избегал масштабных мер, общался только с дружественными к Демпартии журналистами. При этом его оппонент Трамп ежедневно собирал многотысячные толпы в разных уголках страны.

Дискуссии по поводу будущей альтернативы Байдену среди демократов начались еще до его инаугурации в январе 2021 года. Считалось, что партийные лидеры сделали ставку на Камалу Гаррис, ранее занимавшую должности сенатора и генерального прокурора штата Калифорния. Став вице-президентом в администрации Байдена, она должна была получить нужный опыт и занять место состарившегося Джо в Белом доме в 2025 году.

Однако эта инициатива оборачивается полным провалом: из-за неудач во многих аспектах своей работы Гаррис имеет ужасный рейтинг поддержки избирателей, что не позволяет ей рассчитывать на успешное участие в предстоящих гонках.

При этом поддержка Джо Байдена тоже никогда не была высокой. Его рейтинг как президента большинство времени колеблется в пределах 40 – 45%, что исторически является невысоким показателем для действующего главы государства. Более того, недавний опрос NBC News демонстрирует, что 73% американцев не хотят, чтобы Байден шел на второй срок. Среди приверженцев Демократической партии 52% респондентов желают видеть кого-то другого.

Избирателей беспокоит не только почтенный возраст и состояние здоровья Байдена, но также неудачи его администрации в экономической политике: до недавнего времени инфляция в США достигала максимума за последние 40 лет (более 8%).

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Нежелательная необходимость для Демпартии

При обычных обстоятельствах демократы должны были бить тревогу и активно искать лучшего кандидата. Однако ставка на Байдена может сработать, если через полтора года повторится его противостояние с Трампом.

Подтверждением этому стали прошедшие в ноябре 2022 года результаты промежуточных выборов в Конгресс. В прессе тогдашнюю гонку изображали как соперничество действующей власти с "радикальным трампизмом", ведь многие республиканские кандидаты имели поддержку 45-го президента и распространяли его тезисы о мошенничестве демократов на выборах 2020 года.

Тем не менее Демпартия показала лучшие результаты, чем ожидалось, и команда Байдена подала их как безоговорочную победу курса действующего правительства. Очевидно, это убедило партийных лидеров повторить рискованную ставку на уже 80-летнего президента.

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Выдвижение и последующая победа Байдена на выборах, вероятнее всего, будет означать стабильность политики США по поддержке Украины в войне против России. Впрочем, сегодняшние опросы показывают, что воспринимать его будущий выигрыш как свершившийся факт мы не можем.

Если против Трампа Байден имеет неплохие шансы, то, например, республиканец Рон Десантис станет для него более серьезным оппонентом, поскольку губернатор Флориды может привлечь больше голосов независимых избирателей (не относящих себя ни к демократам, ни к республиканцам).

В кругах возможных республиканских кандидатов сейчас видим разнообразие мнений о поддержке Украины: если Трамп и Десантис демонстрируют скептическое отношение к передаче нам средств и вооружения, то Майк Пенс и Никки Гейли наоборот критикуют Байдена за то, что помогает нам слишком мало и слишком медленно. Поэтому Киеву нужно быть готовым к любому сценарию и не становиться на сторону кого-то одного, как это было в 2016 году с Хиллари Клинтон.

Поход Байдена за вторым термином не поднимает волны энтузиазма ни среди однопартийцев-демократов, ни среди широких кругов американских избирателей. Уже сейчас он старейший президент США в истории, а в конце второго срока ему будет 86. Его выдвижение это необходимость, которой так хотели, но не смогли избежать партийные лидеры.

Теперь они могут надеяться только на то, что второй термин Байдена будет для американцев менее нежелательным, чем второй термин Трампа.